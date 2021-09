Österreich hat ein Rekordhoch an offenen Stellen. Das heizt scharfe Debatten über ein stufenweise sinkendes Arbeitslosengeld und das Verbot von Zuverdienst an

Wien – Die Wirtschaft ist nach den Turbulenzen der Krise in Aufbruchsstimmung und sucht quer durch alle Branchen Personal. Doch dieses lässt vielerorts auf sich warten. Ende August waren beim AMS 113.849 offene Stellen gemeldet. Das sind um 72 Prozent mehr als im Vorjahresmonat – ein neuer Rekordwert. Vor allem Tourismus und Gastronomie klagen über einen Mangel an Mitarbeitern.

Der Pool an günstigen Saisonkräften aus dem Ausland hat sich erschöpft. In Österreichs Gastronomie und Beherbergung sind 15.300 Stellen unbesetzt. Foto: APA, Barbara Gindl

Aber auch im Handel sind 18.200 Jobs unbesetzt. In der Zeitarbeit sind 27.500 Stellen ausgeschrieben. Für einen Gutteil von ihnen finden sich rasch Bewerber. Von Jänner bis August wurden dem AMS zufolge 46 Prozent der gemeldeten Stellen innerhalb von 30 Tagen besetzt. Bei nur vier Prozent währte die Personalsuche letztlich länger als 180 Tage.

Die wachsende Zahl an offenen Jobs treibt dennoch Debatten über den Arbeitsmarkt an. Wird es den Österreichern zu leicht gemacht, lange arbeitslos zu bleiben? Würden eine stufenweise Absenkung des Arbeitslosengeldes und ein Verbot von Zuverdienst den Mangel an Fachkräften lindern?