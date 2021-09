Benzema (rechts) hat seinen Auftrag gegen Celta Vigo mehr als erfüllt. Foto: AFP/GABRIEL BOUYS

Madrid – Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist nach anderthalb Jahren mit einem Tor-Festival ins Estadio Santiago Bernabeu zurückgekehrt. Die Königlichen gewannen am Sonntag gegen Celta Vigo mit 5:2 (1:2) und bilden nun mit Meister Atletico Madrid und dem FC Valencia ein punktgleiches Trio an der Tabellenspitze. Das Stadion befindet sich zwar weiterhin im Umbau, ist von nun an aber wieder Reals Heimstätte.

Trainer Carlo Ancelotti musste auf den Deutschen Toni Kroos (verletzt) und David Alaba (angeschlagen) verzichten, und Real geriet zunächst in Rückstand. Doch Karim Benzema mit einem Dreierpack (24./46./87., Foulelfmeter) sowie Vinicius Junior (54.) und Eduardo Camavinga (72.) schossen den am Ende ungefährdeten Sieg heraus, der in dieser Höhe dann auch für die Tabellenführung in LaLiga reichte.

Ebenfalls zehn Punkte hat der FC Valencia auf dem Konto, der am Sonntag bei CA Osasuna mit 4:1 (1:1) gewann. Atletico macht das Trio komplett, der Meister gewann 2:1 (0:1) bei Espanyol Barcelona. Yannick Carrasco (79.) und Thomas Lemar mit seinem Treffer in der neunten Minute der Nachspielzeit retteten den Sieg.

Vom Trainingszentrum ins Heiligtum

Real hatte wegen der Arbeiten am Stadion zuletzt am 1. März 2020 in seinem Heiligtum gespielt und dabei den Erzrivalen FC Barcelona bezwungen. Keine zwei Wochen später ruhte der Spielbetrieb wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus, nach dem Restart im Juni 2020 bestritt Real dann sämtliche Heimspiele im kleinen Estadio Alfredo Di Stefano, das zum Trainingszentrum in Valdebebas gehört.

Die Modernisierung des mehr als 80.000 Menschen fassenden Bernabeu-Stadions, für die im Vorfeld mehr als 500 Millionen Euro veranschlagt waren, soll frühestens im Sommer 2022 abgeschlossen sein. (sid, 12.9.2021)