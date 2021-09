In dieser Galerie: 4 Bilder Daniil Medwedew ist der Champion von New York. Foto: EPA/Foley Die finale Umarmung der beiden Kontrahenten. Foto: AFP/Stier Djokovic ließ zwischendurch sein Racket büßen, ... Foto: Reuters/Deutsch ... gab am Ende aber einen fairen Verlierer. Foto: APA/AFP/Stockman

New York – Novak Djokovic hat den geschichtsträchtigen Titelgewinn bei den US Open verpasst. Der 34-jährige Serbe unterlag am Sonntag (Ortszeit) im Endspiel dem russischen Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew mit 4:6, 4:6, 4:6 und ließ die Chance auf den ersten Grand Slam seit Rod Laver 1969 aus.

Perfekte Majorsaison verpasst

Djokovic hatte in diesem Jahr die Australian Open, die French Open und Wimbledon gewonnen und verpasste nun die erste perfekte Majorsaison seit 52 Jahren beim allerletzten Schritt.

Auch sein Vorhaben, zum alleinigen Grand-Slam-Rekordchampion vor Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien/alle 20 Titel) aufzusteigen, konnte er nicht umsetzten. Medwedew feierte dagegen seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Revanche für Australien

Dem 25-Jährigen gelang im Arthur Ashe Stadium in nur 2:15 Stunden die Revanche an der Nummer eins der Welt für die 5:7,2:6,2:6-Niederlage im Endspiel in Australien zu Beginn des Jahres. 2019 bei den US Open hatte er in seinem Premieren-Endspiel auf höchster Ebene gegen Rafael Nadal in fünf Sätzen verloren.

Medwedew ist erst der dritte Russe nach Jewgenij Kafelnikow und Marat Safin, der über einen Major-Titel jubeln durfte und gab auf dem Weg dorthin nur einen einzigen Satz ab.

Start-Ziel-Sieg

Medwedew brachte die Partie mit einem frühen Break gleich in seine Richtung und gab diesen Vorteil nicht mehr her. Im zweiten Durchgang nahm der Russe seinem Gegner den Aufschlag zum 3:2 ab. Beim dritten Satzball von Medwedew leistete sich Djokovic einen sehr leichten Fehler. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wirkte der Favorit sichtlich angeschlagen.

Nach Breaks zum 1:0 und 3:0 schien alles klar zu sein. Bei Medwedew zitterten bei 5:2-Führung allerdings noch einmal die Nerven, so vergab er einen Matchball und verlor mit insgesamt drei Doppelfehlern auch das Game.

Die zweite Chance ließ er sich dann aber nicht mehr entgehen und servierte nach einem weiteren Doppelfehler beim zweiten Matchball zum 6:4 aus. Damit verkürzte Medwedew im Head-to-Head gegen Djokovic auf 4:5. (sid, APA; 13.9.2021)