Arktis Erste Frau navigiert russischen Atomeisbrecher

Simon Zauner



Diana Kidzhi ist stellvertretende Kommandantin auf einem russischen Atomeisbrecher und damit nicht nur die ranghöchste Frau in Russlands wachsender Arktisflotte, sondern auch die erste Frau in dieser Position in der männlich dominierten Marine