Zur Melodie von "If you’re happy and you know it" will Attensam gute Laune verbreiten. Der neue TV-Spot des Unternehmens ist "Kernelement einer Werbekampagne, bei der Attensam die Happiness der Kunden und Mitarbeitenden in den Vordergrund stellen will", heißt es in einer Aussendung.

Für die Kreatividee und Umsetzung der Kampagne ist das Team von Merlicek & Partner (Konzept: Rosa und Franz Merlicek, Peter Mayer, Marian Grabmayer; Kundenberatung: Michael Riess, Jennifer Kola, Alexandra Pytko) verantwortlich. Als Produktionsfirma fungierte Wiener Klappe, als Regisseur Stephen Manuel.

Attensam

Der neue Werbespot ist zwischen 13. September und 7. November 2021 auf öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsendern in Österreich und im WebTV zu sehen. (red, 13.9.2021)