Quert man Österreich von Ost nach West oder fährt von Nord nach Süd, lässt sich auf den ersten Blick nur schwer festmachen, dass über die Jahre immer mehr landwirtschaftliche Betriebe verschwunden sind. Kennt man allerdings bestimmte Regionen mit vielen Höfen besser oder bewirtschaftet gar selbst einen, weiß man: Es ist oft kein Leichtes, in dieser Branche zu überleben. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ging seit 2016 um 3,9 Prozent zurück, seit 2010 warfen zehn Prozent das Handtuch. 155.754 Betriebe werden hierzulande noch geführt.

Landwirtschaft ist und bleibt ein beinhartes Geschäft. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Dass die Situation einerseits aufgrund der strengen Auflagen schwierig ist, andererseits aufgrund der Konkurrenz – auch aus dem Ausland –, lässt immer mehr Landwirtinnen und Landwirte das Handtuch werfen. Die Einkommen vieler Betriebe sind überschaubar, die Anforderungen wachsen. "MeinekleineWelt" berichtet von der Landwirtschaft seines Bruders:

