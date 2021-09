Vorerst sollen nur iOS-User die Funktion erhalten. Foto: imago/photothek

Die Messenger-App Whatsapp arbeitet derzeit an einer Reihe neuer Funktionen, unter anderem an der Möglichkeit, Nachrichten entweder im Google Drive oder der iCloud verschlüsselt zu speichern. Außerdem soll eine Transkriptionsfunktion vorgestellt werden, mit der Sprachnachrichten in lesbaren Text umgewandelt werden können. Laut "Techradar" soll sich diese derzeit noch in der Entwicklungsphase befinden und vorerst nur für iOS-User verfügbar sein.

Die Transkription soll ausschließlich auf dem Endgerät stattfinden, die Sprachnachrichten werden also nicht auf Whatsapp- oder Facebook-Server landen. Technisch würde die Funktion Apples Spracherkennungstechnologie nutzen. Umgewandelte Texte sollen dann in einer separaten Sektion zu finden sein, in der Nutzer auch zu einem bestimmten Zeitstempel springen können, berichtet "Wabetainfo".

Android erst später

Die Funktion wird voraussichtlich optional sein. Vor der erstmaligen Nutzung muss man einmalig eine Geräteerlaubnis erteilen, um sie zu aktivieren. Obwohl die Funktion anfangs iOS-only sein wird, dürfen auch Android-Nutzer davon ausgehen, dass das Feature früher oder später für sie verfügbar wird. (red, 13.9.2021)