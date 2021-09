Neue Alben von Eric Bibb, Martina Topley-Bird und dem Label Italians Do It Better

Der neue Sampler "Italians Do It Better" des gleichnamigen US-Labels betört mit 20 durchwegs gelungenen Madonna-Coverversionen.

Various Artists: Italians Do It Better

Nach dem überraschenden Ende der US-Band Chromatics arbeitet dessen Mastermind Johnny Jewel unbeirrbar weiter. Mit seinem an einem Spruch von Madonna angelehnten Label Italians Do It Better veröffentlicht er einen gleichnamigen Sampler, auf dem 20 Künstler Titel von Madonna covern – in der für das Label typisch verträumt-mysteriösen Art, die man als Dream-Pop bezeichnen kann. Doch auch Albträume sind Träume, und die Soundtracks des diesbezüglich routinierten US-Regisseurs John Carpenter stehen bei Mr. Jewel als Inspiration im Herrgottswinkel: Dementsprechend klingen die Ergebnisse – eine Bank.

***

Eric Bibb – Dear America

Ein Schwarzer, der auf einem Feld die US-Fahne schwenkt, ob das gutgeht? In Falle von Eric Bibb wohl schon, denn der winkt aus Schweden mit der Fahne, dort wohnt er nämlich. Der US-amerikanische Blues- und Folk-Musiker legt mit Dear America dennoch ein Album zu seiner Herkunft vor. Auf Basis verschlurfter Rhythmen, wie man sie von alten Field-Songs kennt, verfasst er kritische Liebeserklärungen an die USA, die musikalisch an verwandte Künstler wie Ted Hawkins oder Little Axe erinnern, also alte und neue Ästhetiken souverän miteinander verschränken. Very leiwand, wie man in Mississippi sagt. Oder war es doch Skanör?

***

Martina Topley-Bird: Forever I Wait

Auf ihrem fünften Soloalbum hat Martina Topley-Bird erstmals allein das Sagen, zieht alle Strippen, produzierte es von Anfang bis zum Ende. Viel ändert das allerdings nicht, die britische Musikerin, die in den 1990er mit Tricky im Trip-Hop-Boom berühmt wurde, verweilt auf Forever I Wait in der Schattenwelt der Gefühle, haucht, schmachtet und flüstert ihre Texte oft nur zu einer Musik, die vom Gefühl her den Blues in sich trägt, aber urban und spätnächtlich tönt. Robert Del Naja von Massive Attack ist als langjähriger Freund mit dabei, was ein weiterer Hinweis auf die Ausrichtung der Musik ist. Aber auch ohne die Erwähnung solcher Big Names ist Topley-Bird schon lange eine eigene Größe im Geschäft. Forever I Wait untermauert das deutlich. (Karl Fluch, 14.9.2021)