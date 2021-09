Vom "Tribute to the 70s" sollte man gleich ein Sixpack kaufen – nicht nur wegen der Dosen

Loncium Tribute to the 70s Foto: Conrad Seidl

Es gibt Biere, die mit seltsamem Namen oder seltsamer Verpackung aufzufallen versuchen – was umso enttäuschender ist, wenn dahinter ein uninteressantes Bier steckt. In Fall des "Tribute to the 70s" aber lohnt nicht nur ein Hinschauen, sondern auch der Kauf eines Sixpacks. Diese "Limited Can Edition" von Loncium enthält sechs verschiedene Dosen, auf denen grafisch dem Lebensgefühl der Zeit vor 50 Jahren gehuldigt wird.

Der Designer, der ungenannt bleiben möchte, wollte damit Sammlerstücke schaffen – was nur die leeren Dosen betrifft, denn das in allen Dosen identische Bier verdient, frisch getrunken zu werden.

Braumeister Alois Planner hat ein klassisches IPA-Rezept herangezogen und zunächst die Malzkomponente mit Karamellmalzen unterstrichen – das gibt dem dunkelgelben, trüben Ale einen kräftigen Körper und eine leichte Restsüße.

Die Hopfung ist so, wie man sie sich bei Einführung der Hopfensorte Cascade 1972 wohl gewünscht hat: mittlere Bittere (45 IBU) und viel Zitrusaroma vom Cascade und vom aus demselben Zuchtprogramm stammenden Citra-Hopfen. (Conrad Seidl, RONDO, 18.9.2021)