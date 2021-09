Thema des Tages Geht es Arbeitslosen zu gut, oder sind die Jobs zu schlecht?

Podcast

Moderation: Antonia Rauth, Zsolt Wilhelm



20 Postings

Warum in Österreich viele Stellen offen sind, obwohl so viele Menschen Arbeit suchen, was für und gegen Druck von oben spricht und was sich ändern muss