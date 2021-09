Auf Youtube erhält das Video deutlich weniger Likes als Dislikes, während in der Kommentarspalte Fans ihrer Enttäuschung Luft machen

Die Neuauflage des Spiels erscheint im März 2022. Foto: Rockstar Games

Am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Rockstar Games einen neuen Trailer für die Next-Gen-Version von "GTA 5". In diesem werden eine verbesserte Grafik, optimiertes Gameplay und nahtloser Charakterwechsel angepriesen. Doch einige Fans scheinen kein Interesse an einer erneuten Neuauflage des schon 2013 erschienenen Titels mehr zu haben und beschweren sich, dass das Spiel "genau gleich aussieht" wie die PS4- und Xbox-One-Version.

Fans können keinen Unterschied zwischen der Next-Gen-Version und der bereits erhältlichen erkennen. Rockstar Games

Bei derzeit mehr als einer Million Views hat der Trailer auf Youtube Montagabend fast 95.000 Dislikes – und nur 30.000 Likes. Die negative Einstellung gegenüber dem Trailer spiegelt sich auch in der Kommentarspalte wider. "Sieht buchstäblich genauso aus, nur mit mehr Sonnenstrahlen und doppelt so vielen Stühlen", schreibt ein User dort. "Keine Sorge, Jungs, Rockstar kann sich jetzt auf sein nächstes Projekt konzentrieren: GTA V für PS6", scherzt ein weiterer.

Nicht verwunderlich

Bedenkt man, dass das Spiel schon vor etlichen Jahren und ursprünglich für die PS3 und Xbox 360 veröffentlicht wurde, scheint es nicht verwunderlich, dass auch ein Remaster keine bahnbrechenden grafischen Veränderungen mit sich bringen wird. Rockstar Games erzielt mit "GTA Online" allerdings noch immer hohe Umsätze, was vermutlich auch der Grund für die erneute Umsetzung sein dürfte.

Für den Missmut einiger Fans findet der Twitter-User @Lordbalvin (sehr klare) Worte:

Außerdem legt die dritte Neuauflage nahe, dass der Release von "GTA 6" noch in ferner Zukunft liegen dürfte, wie "Techradar" aufwirft. Ein Leak des Youtubers Tom Henderson legte schon Ende Juni nahe, dass der Seriennachfolger erst 2025 erscheinen soll. Wirklich sicher kann das allerdings nicht gesagt werden.

Die sogenannte Enhanced-Edition von "GTA 5" wird jedenfalls ab März 2022 erhältlich sein, nachdem sie ursprünglich für kommenden November angekündigt worden ist. Dann wird sich zeigen, ob Rockstar treue Fans erneut zum Kauf bewegen kann. (mick, 14.9.2021)