Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Technologie, die Krebs besiegen könnte. Und nicht nur Krebs, sondern gleich auch eine Vielzahl anderer Krankheiten und Erreger – von Alzheimer bis hin zu Malaria und HIV. So eine Allzweckwaffe glauben Forscher tatsächlich gefunden zu haben – und zwar in Form der mRNA-Technologie. Kommt bekannt vor: Denn diese Technologie hat uns auch schon die effektivsten Impfstoffe gegen Covid-19 beschert. Wieso die mRNA-Forschung so vielversprechend ist, wo die Limitierungen liegen und wie es zu dieser bahnbrechenden Entdeckung kam, darüber sprechen wir heute mit Wissenschaftsredakteur Alwin Schönberger. (red, 14.9.2021)

