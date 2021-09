In abgelegenen Regionen, etwa in Niederösterreich, ist der Zugang zu den Untersuchungen schwierig

Gurgeln, um sich in Sachen Corona zu testen, geht einfach – ist aber nicht überall im Land machbar. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

St. Pölten/Salzburg/Linz – Wer sich in Wien am Sonntagabend online über das "Alles gurgelt"-Gratistestangebot informieren wollte, kam nicht weiter. Die Startwebsite war stundenlang überlastet. Montagfrüh dann war sie wegen technischer Probleme über zwei Stunden gar nicht erreichbar. Da der Einstieg zum Gurgeln aber über eine andere Website läuft, konnten sich Menschen, die sich rechtzeitig registriert hatten, problemlos testen.



Im Vergleich weit komplizierter stellt sich indes die Lage für Menschen dar, die auf dem Land leben und einen Gratis-PCR-Test brauchen. Etwa in einer strukturschwachen Region mit ausgedünntem Apotheken-, Ärzte- und Laborangebot – zumal, wenn sie kein Auto besitzen.

Weiter Weg zum Test



Ein Apotheker aus dem südlichen Niederösterreich berichtet von ratlosen Anruferinnen und Anrufern. Er selbst könne aus logistischen Gründen keine PCR-Tests anbieten. Also müsse er die Kundschaft an die Apotheke im zehn Kilometer entfernten übernächsten Ort verweisen.

Dort werden nach telefonischer Anmeldung zwar fünfmal wöchentlich Tests abgenommen, aber an vier Tagen je nur von 8.10 bis 8.50 Uhr, am fünften von 17.10 bis 17.50 Uhr. Das Testergebnis steht dann 24 bis 30 Stunden später fest – sobald das Labor in der wiederum zehn Kilometer entfernten Stadt die Proben ausgewertet hat.

Wer also relativ rasch, binnen einem oder zwei Tagen, ein PCR-Test-Ergebnis benötigt, kann angesichts dessen leicht in Zeitnot kommen.

170 Apotheken testen in Niederösterreich

Besagte niederösterreichische Apotheke ist eine von insgesamt 170, die landesweit Gratis-PCR-Tests machen. Eine – bundesweite – Liste derartiger Apotheken ist auf der Homepage der Apothekerkammer einsehbar.

Eine Auswahl von niederösterreichischen Ärzten wiederum, die die im Vergleich zu Antigentests sichereren Corona-PCR-Untersuchungen ohne Bezahlung anbieten, ist auf der Website der niederösterreichischen Ärztekammer zu finden.

PCR-Automaten sollen helfen

Man sei sich der logistischen Herausforderungen bewusst, die ein laborpflichtiger Test wie PCR in abgelegenen Gebieten mit sich bringe, sagt ein Sprecher der zuständigen niederösterreichischen Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Um einen 24-Stunden-Gratiszugang zu PCR-Gurgeltests zu ermöglichen, sei man dabei, an 23 Tankstellen landesweit PCR-Automaten aufzustellen. Neun davon stehen bereits, einer davon, um den Süden Niederösterreichs abzudecken, in Wiener Neustadt.

14 weitere Automaten sollen in den kommenden zwei Wochen startklar sein. Das Laborergebnis erhält man spätestens 24 Stunden nach dem Gurgeln. Es gilt dann für 72 Stunden – von Wien abgesehen, wo es nach 48 Stunden ungültig wird. Eine Liste der Automaten und eine Bedienungsanleitung sind unter www.automat.noe-testet.at zu finden.

Nach Inbetriebnahme geplündert

Gleich nach Aktionsbeginn kam es jedoch zu Problemen. Die ersten Gurgelmaschinen wurden zum Teil geplündert. Bis zu 40 Testkits sollen einzelne Personen entnommen haben. Daher wurden nun Mitarbeiter der Aktion zu den Automaten abkommandiert, um die dortige Lage zu beobachten und um, wenn nötig, bei der Testabgabe zu helfen, sagte ein Sprecher von Königsberger-Ludwig.

Wenig niedrigschwellig ist der Zugang zu Gratis-Corona-PCR-Tests auch im Land Salzburg. An insgesamt 14 Teststationen wird dort ein überwachter Gurgeltest angeboten. Doch weit nicht alle Gemeinden haben eine Teststation im Ort. Viele Salzburgerinnen und Salzburger müssen also in die nächstgelegene Station fahren.

Im Flachgau etwa gibt es nur noch in Eugendorf, Oberndorf und Strobl am Wolfgangsee eine Station. In allen anderen 34 Gemeinden steht auf der Homepage des Landes: "Bitte gehen Sie zu einer Teststation in einer der Nachbargemeinden."

"Alles gurgelt" in Oberösterreich

In Oberösterreich wiederum werden PCR-Tests in Linz und den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden derzeit über allesgurgelt.at/oberoesterreich angeboten.

Die Aktion wird von der Firma Lead Horizon gemeinsam mit dem Lebensmittelkonzern Rewe abgewickelt und ist für die Kundschaft kostenlos. Denn, natürlich: Wer Geld in die Hand nimmt, kann sich in ganz Österreich problemlos und rasch PCR-testen lassen – in etlichen privaten Labors. (Irene Brickner, Markus Rohrhofer, Stefanie Ruep, 14.9.2021)