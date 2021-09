Die 35 und 37 Jahre alten Opfer wurden in einer Favoritner Wohnung entdeckt, der Verdächtige wurde festgenommen

Die beiden Opfer wurden in einer Wohnung aufgefunden. Foto: APA / Erwin Scheriau

Wien – Ein 28-Jähriger soll in Wien-Favoriten zwei Frauen getötet haben. Laut Polizei wurde die Exekutive am Montagnachmittag zu einer Streitschlichtung gerufen, wo sie den Somalier antrafen, der angab, zwei Frauen in einer Wohnung umgebracht zu haben. Die Beamten fanden gegen 16 Uhr die beiden Opfer (35 und 37 Jahre). Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Verdacht auf Psychose

Laut Ermittlerkreisen soll eine Psychose vorliegen. Der Verdächtige dürfte so beeinträchtigt sein, dass eine Einvernahme zunächst nicht möglich war. Entsprechend wenig Informationen konnte die Polizei an die Medien weitergeben. Laut "Kronen Zeitung" soll es sich bei den beiden Opfern um die Ex-Freundin und die aktuelle Partnerin des Mannes handeln. (APA, 13.9.2021)