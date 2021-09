Die Modewelt feierte sich anlässlich der Met Gala 2021 nach einem Jahr Pause Montagabend in New York

Nach einem Jahr Corona-bedingter Pause ging die Met Gala Montagabend an ihrem gewohnten Ort, dem Metropolitan Museum of Art in New York, über die Bühne. Der Zeitpunkt war allerdings ein anderer – nicht im Mai, wie sonst üblich, sondern mitten im "Modemonat" September kam es zum großen Promi-Rambazamba. Die Stars mussten sich also schon etwas einfallen lassen – ganz nach dem Motto "American Style". Schließlich fand die Gala anlässlich der neuesten Ausstellung des Costume Institute, "In America: A Lexicon of Fashion", die am 18. September im Anna Wintour Costume Center für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, statt. Wie gut ihnen das gelungen ist, kann in dieser Ansichtssache vom roten Teppich begutachtet werden.