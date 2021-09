Die Internationale Balzan-Stiftung hat ihre Forschungspreise für herausragende Wissenschafter in verschiedenen Disziplinen vergeben. Dieses Jahr wurde unter anderem ein Historiker für seine Shoah-Forschung geehrt.

Die vier Preisträgerinnen und Preisträger erhalten je 750.000 Franken (690.989,50 Euro), wovon die Hälfte in die Forschung investiert werden muss. Die 1957 gegründete Internationale Balzan-Stiftung verkündete die Preisträger am Montag in Mailand an Forscher aus drei Disziplinen. Der Preis in der Kategorie "Vorderasiatische Kunst und Archäologie" wurde nicht vergeben, wie es in einer Mitteilung der Stiftung hieß.

Shoah-Studien, Mikrobiom und Gravitation

Der französisch-israelische Historiker Saul Friedländer wurde in der Kategorie "Shoah and Genocide Studies" geehrt, das Preiskomitee würdigte seinen "einzigartigen Einfluss auf die Entwicklung der Shoah-Studien". Der Amerikaner Jeffrey Gordon wurde für das Thema "Mikrobiom in Gesundheit und Krankheit" geehrt.

Schließlich wurden die italienisch-amerikanische Physikerin Alessandra Buonanno und der französische Physiker Thibault Damour in der Kategorie "Gravitation: Physikalische und astrophysikalische Aspekte" für ihre führende Rolle bei der Vorhersage der Signale von Gravitationswellen geehrt, die erzeugt werden, wenn sich kompakte Objekte wie Neutronensterne und Schwarze Löcher gemeinsam in einer Spirale bewegen und verschmelzen.

Die Preisträger 2021 (v. l.): Saul Friedländer (Israel), Jeffrey Gordon (USA), Alessandra Buonanno (Italien) und Thibault Damour (Frankreich). Foto: Internationale Stiftung Balzan Preis

Komitee entscheidet

Die Entscheidung fiel wie üblich durch das Balzan Preisverleihungskomitee auf seiner abschließenden Plenarsitzung, bei der die von Akademien, Universitäten und Forschungszentren aus aller Welt eingereichten Kandidaturen geprüft und gewertet wurden. Die Auswahl gründet sich auf Stichhaltigkeit, Aktualität und Schlüssigkeit der Forschungen der Wissenschaftler, wobei die besonderen Faktoren herausgehoben werden, die Wissensfortschritte in den jeweiligen Forschungsfeldern garantieren.

Die Namen wurden heute in Mailand vom Präsidenten der Stiftung Balzan "Preis" Alberto Quadrio-Curzio und vom Vorsitzenden des Preisverleihungskomitees Luciano Maiani beim traditionellen Abendtreffen in den Räumen der Stiftung Corriere della Sera bekannt gegeben.

Vier Themenfelder

Die vier auszuzeichnenden Fachgebiete wechseln von Jahr zu Jahr und stammen aus den Bereichen einerseits der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Kunst sowie anderseits der Physik, der Mathematik, den Naturwissenschaften und der Medizin. Auf diese Weise können sowohl neue, wegweisende Forschungseinrichtungen als auch solche von anderen Preisen vernachlässigte wichtige Forschungsgebiete unterstützt werden. 2022 wird der Preis für Arbeiten in den Bereichen Moralphilosophie, Ethnomusikologie, Biomaterialien für die Nanomedizin und die Gewebetechnik sowie Vereisung und Dynamik der Eisschicht.

Die Internationale Balzan-Stiftung hat ihre Sitze in Mailand und Zürich. Benannt ist sie nach dem italienischen Journalisten Eugenio Balzan. Seine Tochter gründete sie im Jahr 1957 in Lugano aus dem Erbe des Vaters.

Mit den Balzan Preisen 2022, die in Mailand im September 2022 verkündet und in Rom im November 2022 übergeben werden, nehmen die Preisübergaben nach dem Pandemie-Jahr 2020 ihren traditionellen Rhythmus wieder auf: in Rom während der geraden und in Bern während der ungeraden Jahre, wie es weiter hieß. (red, APA, 14.9.2021)