Es ist ein Auf und Ab mit der Maske. Während diese in den meisten Bundesländern – Ausnahme war hier immer Wien – außer beim Betreten von Lebensmittelhandel, Apotheken, Trafiken oder in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr verpflichtend zu tragen war, kommt sie nun zurück – zumindest für manche. Allerdings müssen in Bereichen des täglichen Bedarfs alle, auch Geimpfte und Genesene, statt des Mund-Nasen-Schutzes wieder die FFP2-Maske anlegen. In anderen Einrichtungen wie dem Handel, in Museen, Bibliotheken, Büchereien oder Archiven trifft die neue Regelung nur Ungeimpfte.

Dass einzelne Bundesländer auch restriktivere Bestimmungen erlassen können, sieht man eben am Beispiel von Wien. Abgesehen von dieser Verordnung, die ab 15. September gilt, können Geimpfte und Genesene selbst entscheiden, ob sie die FFP2-Maske tragen. Vielleicht wurde diese ohnehin nie durch den Mund-Nasen-Schutz ersetzt, oder man ist aufgrund der steigenden Infektionszahlen wieder zu ihr zurückgekehrt. Andere wiederum waren froh darüber, besonders in den warmen Monaten auf Masken zu verzichten oder lieber MNS zu tragen. Wie ist das bei Ihnen?

Was denken Sie generell über die neue Verordnung?

Sind Sie in den letzten Monaten wieder zum Mund-Nasen-Schutz zurückgekehrt, sind Sie bei der FFP2-Maske geblieben – oder haben Sie generell auf die Maske verzichtet, wo es erlaubt war? Berichten Sie im Forum! (mawa, 14.9.2021)