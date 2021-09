Am Dienstag meldeten mehrere Medien, dass Stronach 2022 zur Bundespräsidentenwahl antreten will. Nach STANDARD-Infos ist das eine Falschnachricht

Frank Stronach will nicht Bundespräsident werden. Foto: APA/AFP/ALEXANDER KLEIN

Wien – Es gibt einen Online-Auftritt, E-Mail-Adressen mit "Team Stronach" im Namen – und eine E-Mail eines "Pressesprechers" von Stronach, der am Dienstagvormittag Redaktionen in Österreich in helle Aufregung versetzte. In Letzterer wurde angekündigt, dass der Unternehmer Frank Stronach seine Kandidatur für die Bundespräsidentschaftswahl 2022 bekanntgibt. Zuvor war auch die Website www.teamstronach.at online gegangen. Doch das Ganze ist nach STANDARD-Informationen Fake.

Denn im Impressum der Seite ist eine Adresse angegeben, die ganz und gar nicht in die Zentrale eines "Team Stronach" führt – sondern zum Satiremagazin "Die Tagespresse".

Das Team hat sich jedenfalls ordentlich Mühe gegeben, Medien in die Irre zu führen. So sei "Frank Stronach zurückgekehrt, um das Land zu erneuern", hieß es in der Mail des "Team Stronach". In dieser wurde auch auf eine Pressekonferenz für Mittwochvormittag in Wien verwiesen, auf der die "Kandidatur von Frank bei der Bundespräsidentenwahl 2022 sowie des neuen Team Stronach" präsentiert werden sollte. "Teil dieses Teams sind unter anderem ein ehemaliger Minister, Granden aus der Wirtschaft, ein junger Start-up-Unternehmer, ein Ex-Fußballnationalspieler, ein TV-Journalist sowie ein Nationalratsabgeordneter, eine Abgeordnete des Bundesrats und drei Landtagsabgeordnete", hieß es zudem.

Auf der Website www.teamstronach.at ist zudem ein fiktives Interview mit Stronach zu lesen. Auch das vermeintliche Programm Stronachs für die Wahl wurde bekanntgegeben: Erneuerung, Ökologisierung, Schuldenabbau, Zukunftsdenken.

Zahlreiche Medien übernahmen diese Informationen und brachten die Meldung von der Kandidatur Stronachs für die Bundespräsidentenwahl auf ihren Online-Seiten.

Wie Unternehmer Frank Stronach auf diesen Fake reagierte, war vorerst nicht bekannt. (David Krutzler, 14.9.2021)