Genau das möchte ich aber tun. Und zwar ganz bewusst: Dass ich am VCM in der Vergangenheit etliches auszusetzen hatte (und vieles davon auch heuer eintraf), ist das eine. Aber der Lauf an sich war grandios. Hochprofessionell organisiert und abgewickelt – nicht nur, aber auch weil es alles andere als selbstverständlich ist, so einen Bewerb derzeit überhaupt auf die Straße zu bringen.

Doch auch das "Troubleshooting" funktionierte: Ja, es stimmt, ich bin noch nie an so vielen Läuferinnen und Läufern am Boden vorbeigerannt.

Nur: Ich konnte tatsächlich – bis auf ein Mal, aber dieser Mann lag nach seinem Staffelpart nur entspannt im Gras – vorbeirennen.

Denn da war immer schon jemand: Polizistinnen und Polizisten, Passantinnen und Passanten, andere Läufer oder Läuferinnen, Securitys, Streckenposten – oder aber Sanitäterinnen und Sanitäter.