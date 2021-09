Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Arbeitssuchenden um 5.264. Die Zahl der Menschen in Kurzarbeit ist leicht gestiegen

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) sieht bei der Zahl der Arbeitslosen "beinahe das Vorkrisenniveau" erreicht. Foto: APA / Herbert Pfarrhofer

Wien – Auch diese Woche ist die Arbeitslosigkeit wieder zurückgegangen, wie die aktuellen Zahlen zeigen. Derzeit sind in Österreich 272.578 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zur Vorwoche deuten die Zahlen auf eine weitere Entspannung am Arbeitsmarkt hin – die Zahl der Jobsuchenden sank um 5.264 –, doch sind derzeit immer noch mehr Menschen arbeitslos als vor der Corona-Krise.

"Wir haben am Arbeitsmarkt mittlerweile beinahe das Vorkrisenniveau erreicht, mit nur mehr 2.500 Arbeitslosen mehr als 2019", teilte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag mit. Daher sei es auch wichtig, "den schrittweisen Übergang zur Normalität durch unsere arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zu begleiten". Aufgrund der Erholung des Arbeitsmarkts verfolge das AMS seit Sommer die Zielvorgabe, wieder stärker auf Vermittlungen und deren Verbindlichkeit zu achten. Das Ausmaß der Sanktionen bewege sich mittlerweile wieder auf ähnlichem Niveau wie im Vorkrisenjahr 2019.

Im Vergleich zum ersten Krisenjahr 2020 sind derzeit um 82.700 Menschen weniger als arbeitslos gemeldet. Stand Dienstag sind 63.576 Menschen in Schulung, das sind 2.646 mehr als in der Vorwoche. Die Anmeldungen zur Kurzarbeit sind auf derzeit 58.812 wieder leicht nach oben gegangen. Die Infektionszahlen steigen derzeit rapide an. (APA, 14.9.2021)