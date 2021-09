Ein guter Film oder eine gute Serie hat einem schon so manchen faulen Couchabend versüßt. Manchmal will man sich aber lieber in der Realität aufhalten – so auch im Fernseh- und Streamingprogramm. Es ist dem Format geschuldet, dass man mit einer Dokuserie wirklich tief in die Materie eintauchen und eine Geschichte in allen Facetten erzählen kann. Das kann auch gern einmal etwas skurril und abgründig sein – so hätten sich wohl die wenigsten gedacht, dass "Tiger King", die Geschichte eines mehr als exzentrischen Tigerzoo-Besitzers, in den ersten Tagen und Wochen der Corona-Pandemie ein weltweites Publikum in ihren Bann ziehen würde.

Auch in Vergessenheit geratene Episoden der Geschichte werden detailliert aufgerollt und einem breiten Publikum wieder ins Bewusstsein geholt. So beispielsweise "Wild Wild Country", die Serie, die den unglaublich klingenden Werdegang des als Osho bekannten Gurus Bhagwan Shree Rajneesh und seiner Anhängerschaft erzählt. Manche Serien haben auch Auswirkungen im realen Leben: So verlor der seither unter anderem wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger angeklagte Sänger R. Kelly nach der Ausstrahlung von "Surviving R. Kelly" sein Plattenlabel, und zahlreiche Radiosender spielten seine Musik nicht mehr. In "The Staircase" begleitet man Michael Peterson und sein Anwaltsteam während des Jahre andauernden Mordprozesses – er verlor gleich zwei Ehefrauen durch verhängnisvolle Treppenstürze. Und aktuell gibt es anlässlich des 20. Jahrestags der Anschläge die neue fünfteilige Dokuserie "Wendepunkt: 9/11 und die Folgen" zu sehen, in der die damaligen Ereignisse detailliert rekonstruiert werden.

Doch auch für die schönen Seiten des Lebens eignet sich das Format der Dokuserie. Selten macht virtuelles Essen und Kochen mehr Freude als im Vierteiler "Salz Fett Säure Hitze", in dem man die sympathische Köchin Samin Nosrat auf einer kulinarischen Reise um die Welt begleitet:

Netflix

Dokuserien: Ihre Entdeckungen der letzten Zeit?

Welche Dokuserien können Sie empfehlen? Über welche historischen Ereignisse, Persönlichkeiten oder zu Unrecht in Vergessenheit geratene Kapitel der Geschichte würden Sie sich noch eine eigene Dokuserie wünschen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 16.9.2021)