Stellt nach dem Tod einer jungen Frau Nachforschungen an: Adèle Haenel als Ärztin Jenny Davin in "Das unbekannte Mädchen", Arte, 20.15 Uhr.

Foto: Christine Plenus

19.40 REPORTAGE

Re: Elif will Gold – Ringen in Bulgarien Die 14-jährige Elif ist die Hoffnung eines kleinen Ringsportvereins in Südbulgarien. Bis 20.15, Arte

20.15 SOZIALDRAMA

Das unbekannte Mädchen (La fille inconnue, B/F 2016, Jean-Pierre & Luc Dardenne) Weil ihre Praxis schon seit einer Stunde geschlossen ist, verweigert die Ärztin Jenny (Adèle Haenel) einer jungen Afrikanerin Einlass. Am nächsten Tag wird die Frau in der Nähe tot aufgefunden. Gequält von Gewissensbissen stellt die Ärztin eigene Nachforschungen. Die Regiebrüder Dardenne werfen Fragen nach Schuld und Verantwortung auf. Bis 21.55, Arte

20.15 KUPPELSHOW

Bauer sucht Frau Auftakt zur 18. Staffel des Erfolgsformats mit Arabella Kiesbauer als Oberkupplerin. Bis 22.25, ATV

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Die Straße gehört mir! Wem gehört wie viel Platz auf der Straße? Lisa Gadenstätter und Hanno Settele starten einen Selbstversuch und stellen sich den Problemen der Verkehrspolitik. Bis 21.10, ORF 1

20.15 DOKUMENTARFILM

Kabul, Stadt im Wind (Kabul, City in the Wind, AFG 2018, Aboozar Amini) Gewalt, Explosionen und islamistische Selbstmordattentate gehören in Kabul seit Jahrzehnten zum täglichen Leben. In seinem Dokumentarfilm erzählt Aboozar Amini von den zwei Kindern Benjamin und Afshin und dem Busfahrer Abas, die inmitten all des Chaos Normalität und Ruhe suchen. Bis 21.45, 3sat

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Europas Klimakrise – Dürre und Überflutungen Wie kann der zunehmenden Dürre begegnet werden? Die Doku stellt wissenschaftliche, land- und forstwirtschaftliche Projekte sowie Eigeninitiativen in Deutschland, Frankreich, Spanien und Rumänien vor. Bis 23.15, ORF 2

22.35 TALK

Talk 1: Menschen der Woche Lisa Gadenstätter in der ersten Ausgabe nach der Sommerpause im Gespräch über Themen der Woche, die das Land beschäftigen. Bis 23.20, ORF 1

23.15 REPORTAGE

Weltjournal +: Greenpeace – vom Hippie-Projekt zur Öko-Macht Wie eine risikobereite kleine Gruppe von Aktivisten vor 50 Jahren Regierungen herausforderte und aus Greenpeace schließlich die weltweit größte Umweltorganisation wurde. Bis 0.10, ORF 2

23.15 SOZIALDRAMA

Moonlight (Barry Jenkins, USA 2016) Barry Jenkins’ Meisterwerk erzählt in drei Kapiteln vom Erwachsenwerden eines schwulen Afroamerikaners. Bis 0.55, 3sat

23.35 ACTIONTHRILLER

Firefox (USA 1982, Clint Eastwood) Clint Eastwood in den "Silberpfeilen" der Wiener U-Bahn: Für den Actionthriller um einen sagenhaften neuen Kampfjet musste die Bundeshauptstadt als Moskau zur Zeit des Kalten Kriegs herhalten. Bis 2.00, ATV 2