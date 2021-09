Wien – Mit einer Show im Wiener Leopold-Museum hat sich Dienstagabend nach einem Jahr Pause der Media Award mit neu definierten Kategorien zurückgemeldet. Erstmals wurde die "Agency of the Year" ausgezeichnet. Für den neuen Sonderpreis werden die Punkte aus gewonnenen Awards und Shortlist-Platzierungen addiert. Der Titel geht an Mindshare für eine Gold-Auszeichnung für Volvo, eine Silber-Auszeichnung für den Ö-Bonusclub, eine Bronze-Auszeichnung und eine weitere Shortlist-Platzierung für Billa. Je einmal Gold und einmal Bronze gab es Schöffel, Media Plus und Wien Nord Serviceplan.

Beim neuen Media Award wurden Arbeiten aus zwei Jahren ausgezeichnet. Mit 96 Arbeiten gab es einen historischen Einreichrekord in der 17-jährigen Geschichte des Awards, der eine gemeinsame Initiative von Epamedia, Gewista, Goldbach Austria, "Kleiner Zeitung", "Kronen Zeitung", ORF-Enterprise, RMS Austria und VGN Medien Holding darstellt. Eingereicht werden konnte in den Kategorien "Exzellente Content-Integration", "Exzellente Media-Innovation", "Exzellenter Einsatz von Daten" und "Exzellente Media-Strategie". Der Media Award wird seit 2004 jährlich an Mediaagenturen, Werbetreibende und Werbeagenturen verliehen.