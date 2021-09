Das Interesse an Schlössern ist groß, Preisspanne leistbar bis fürstlich. Viele wollen wie Gott in Frankreich leben, auch wenn das viel Restaurierungsarbeit bedeutet

Es muss ja nicht gleich Versailles sein. Frankreich zählt 45.000 Schlösser, und mehr als tausend stehen zum Verkauf. Die Immobilienplattform "Belles Demeures" listet allein über 900 auf. Einige verdienen das Prädikat "Château" nicht unbedingt, sind es doch eher Gutshäuser, Jagdpavillons oder stattliche Bauerngüter. Dennoch sind richtige Schlösser und Burgen in Frankreich Legion – nicht nur im Loiretal oder in Versailles.

Käuferbesuch im Château de Tannois in Lothringen. Unweit der Provinzstadt Bar-le-Duc gelegen, stammt es aus dem 16. Jahrhundert. Erbaut hat es der damalige Herzog der Region, eben der "Duc". Die Türen und das Parkett – alles aus massivem Holz – knarren comme il faut, die Fenster der Erker waren einmal Schießscharten, und die Kamine und die Spiegel sind oft höher als ein Mensch. "Nur das Schlossgespenst fehlt", lacht Immobilienagentin Florence Fornara. Um dann ernsthaft zu präzisieren: "Wobei der Verkaufspreis bei einem solchen Gerücht dann garantiert höher läge."

Versailles steht nicht zum Verkauf. Foto:imago images/Hans Lucas

Jetzt liegt er bei 840.000 Euro. Das ist nicht übertrieben für ein dreistöckiges Wohngebäude mit einer Reihe von Nutzgebäuden. Dependance, Taubenschlag, Pferdeställe umgeben das Schloss auf der Südseite; die nördliche Seite stößt an den Rhein-Marne-Kanal und wird durch einen drei Hektar großen Park mit Teich und seltenen Purpurbuchen geschützt.

Die früheren Besitzer haben die Gebäulichkeiten, die im Zweiten Weltkrieg von der US-Armee belegt waren, 2007 renoviert. Madame Fornara von der Agentur Patrice-Besse verhehlt aber nicht, dass heute je nach Anspruch Sanierungsbedarf bestehe. Immerhin könnten die zukünftigen Käufer fürs Erste unbesehen einziehen, wenn sie wollen.

Gewaltiges Interesse

Viele wollen: Das Interesse am Schlosskauf nimmt in Frankreich ständig zu. "Die Leute wollen wieder authentisch leben, auch wenn nicht unbedingt im Luxus", meint Madame Fornara. "Dieser Trend hat vor zwei Jahren begonnen. Und selbst abgelegene Schlösser in Regionen wie etwa der Haute-Marne stoßen derzeit auf ein gewaltiges Interesse. Je natürlicher, waldiger und isolierter, desto besser."

Das Schlossherrendasein hat seinen Reiz. Foto: Stefan Brändle

Viele Kunden kommen hier in Ostfrankreich aus den Nachbarländern – Deutsche, Belgier, Schweizer. An die speziellen Sitten eines Schlossverkaufs müssen sie sich erst gewöhnen. Den Verkauf an einen Belgier lehnte die Agentur Besse zum Beispiel ab, weil er ein Château kaufen wollte, ohne es besucht zu haben. "Ein Schloss ist kein normales Gebäude. Damit muss man eine Verbundenheit spüren und eine Leidenschaft entwickeln", begründet Fornara. "Andernfalls wollen die Besitzer oft gar nicht verkaufen."

Auch muss man den Unterhalt des alten Gemäuers und des Grundstücks meistern wollen. Die Vereinigung Vieilles Maisons Françaises, die sich um die Bewahrung des französischen Kulturerbes kümmert, warnt vor jedem überhasteten Kauf; wenn gewünscht, vermittelt sie Experten in Sachen Bausubstanz. Die Suche nach versteckten Mängeln genügt aber nicht immer. Im Schloss Carneville in der Normandie muss der junge Besitzer für teures Geld die ganze Wandtäfelung entfernen, um einen von außen unsichtbaren Pilzbefall zu bekämpfen.

Keine Überraschungen

Doch das sind Einzelfälle. Ein Schlosskauf muss das Budget nicht sprengen. Die Stadt Paris – die in ganz Frankreich 500 Immobilien besitzt – verkauft in den Pyrenäen gerade ein Schloss, das als Ferienlager gedient hat; idealerweise könnte es in einen Landgasthof umfunktioniert werden. Bis zum 16. September wird das Gut über die Webseite Agorastore versteigert. Der Startpreis des Gebäudes mit 22.600 Quadratmetern Land liegt bei 90.000 Euro. Zugelassen sind aber nur Käufer, die das Château Nescus mit eigenen Augen besichtigt haben: Die Behörden wollen keine bösen Überraschungen verursachen.

Ein näher gelegenes Schnäppchen ist das Schloss Léguillon in der Nähe von Belfort, kaum eine Autostunde von der deutschen Grenze entfernt. Die Gemeinde bringt den schmucken Bau am 14. September für 280.000 Euro in den Verkauf. Die Renovierung wird auf 320.000 Euro geschätzt.

Wer sich allein kein Schloss leisten kann, kann immer noch Schlossherr werden. Zum Beispiel über einen Verein. Foto: Besse

25.000 Besitzer für ein Schloss

Hypothekierbare Gesamtkosten von 600.000 Euro können sich nicht nur Herzöge oder Gräfinnen leisten. In der Auvergne erstand ein junger Liebhaber alter Mauern die mittelalterliche Festung Saint-Vidal 2016 für wenig Geld; seither renoviert er sie teilweise selbst. Mit Freiwilligen aus dem nahen Dorf führt er im Sommer Freiluftspiele auf, um die Arbeiten zu finanzieren.

Dass Schlossherren auch teilen können, zeigte sich im Loiretal: Mehrere junge Franzosen erstanden dort per Internetsammlung das romantische, durch ein Feuer zerstörte Wasserschloss La Mothe-Chandeniers. Heute hat es über einen Verein 25.000 Besitzer aus der ganzen Welt. Schlossherr oder -frau zu werden ist nicht mehr schwer. Es zu bleiben, ist etwas anderes. (Stefan Brändle aus Tannois, 15.9.2021)