In Eisenstadt steht ein vielseitiges Konzertangebot auf dem Programm

"Herbstgold"-Intendant Julius Rachlin. Foto: Regine Hendrich

Auf die Salzburger Hofstallgassenhitze und die Frischluftkur in Grafenegg folgt für die musikvernarrte Festivalschar das milde, kreislaufschonende Klima Eisenstadts. Im ortsansässigen Esterházy-Schloss lädt in der zweiten Septemberhälfte das Festival Herbstgold zu musikalischen Höhepunkten aller Art. Die künstlerische Leitung desselben wurde von nachfürstlichen Gnaden jüngst in die Hände von Julian Rachlin gelegt. Der gut vernetzte Geigenvirtuose trachtet danach, Herbstgold zu einem "Schmuckkästchen" der Töne, zu einem "Boutiquefestival" aufzupolieren.

In Dubrovnik hat der 36-Jährige schon ein eigenes Festival geleitet, und ein bisschen "Julian Rachlin & Friends" steckt auch in Herbstgold. Vier der zehn Klassikkonzerte bestreitet der Chef selbst, sei es als Dirigent des Eröffnungskonzerts mit der Haydn-Philharmonie, als Solist eines Konzerts mit den Wiener Symphonikern unter der Leitung von Daniel Harding oder als Kammermusiker (unter anderem mit Mischa Maisky und Alexei Volodin). Der charismatische Nicolas Altstaedt kniegeigt glücklicherweise auch wieder mit der famosen, jungen Haydn Philharmonie auf, und die fantastische Yuja Wang wird mit dem Mahler Chamber Orchestra ebenfalls einen Abstecher nach Eisenstadt machen.

Vielseitiges Programm

An Joseph Haydns einstigem Arbeitsplatz liegt Rachlin selbstredend auch die Pflege der Kammermusik am Herzen. Zwei jungen Streichquartette wird hier erstmals eine Bühne geboten: dem preisgekrönten Viano String Quartet aus Los Angeles und dem eigens für Herbstgold ins Leben gerufenen, von Peter Goetzel betreuten Eurydice Quartett. Der ORF-Kulturchef Martin Traxl wird außerdem nicht moderieren, sondern Haydns komische Oper Lo Speziale / Der Apotheker im Haydnsaal des Schlosses (halb) in Szene setzen. Jazz und Weltmusik, Film und Theater ergänzen das vielseitige Programm. Die dritte Jahreszeit kann kommen. (sten, 15.9.2021)