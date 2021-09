Madrid, Barcelona oder Sevilla – Paris, Lille oder Grenoble: In diesen Städten lässt es sich schön urlauben, aber sie sind auch europäische Vorreiter. Und zwar was den innerstädtischen Verkehr betrifft, besser gesagt, dessen Regulierung. Seit Monaten gelten in allen spanischen Städten strikte Geschwindigkeitsbeschränkungen. So dürfen Autos in engen Gassen nur noch mit 20, auf den allermeisten Straßen im innerstädtischen Raum mit 30 Stundenkilometern unterwegs sein. Ebenso gibt es in Frankreich bereits einige Städte, die weitgehend auf ein Tempolimit von 30 setzen, darunter auch Paris. Nun wurde dieses Konzept für Lyon anberaumt – ab dem Frühjahr heißt es dort runter vom Gas.

Langsam durch die Stadt

In Österreich war Graz mit einer strengeren Tempolimitierung Vorreiter. Dort wurde das Modell bereits 1992 eingeführt. Die Unfallzahlen haben sich seither um ein Viertel reduziert. Im Ortsgebiet, abseits der Vorrangstraßen gilt dort Tempo 30. Erst kürzlich haben die Grünen ein solches Modell für die Stadt Salzburg gefordert. Hauptargument ist die Verkehrssicherheit. Was meinen Sie:

Was spricht für, was gegen Tempo 30 in Städten?

Wie ist die Verkehrssituation an Ihrem Wohnort? In welchen Städten und auf welchen Straßen würde eine Beschränkung auf maximal 30 Stundenkilometer sinnvoll sein, auf welchen weniger? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 15.9.2021)