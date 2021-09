Deutschland will erneut 2600 Menschenrechtsaktivisten, Künstler und Journalisten ins Land holen – auf der anderen Seite warten derzeit über 4000 Menschen auf Familienzusammenführung

Afghaninnen und Afghanen warten am US-Militärstützpunkt Ramstein in Deutschland auf die Weiterreise in die USA oder andere Länder. Foto: OLIVIER DOULIERY

Auch nach dem Ende der offiziellen militärischen Evakuierung aus Afghanistan sollen weitere Afghanen das Land Richtung Deutschland verlassen können. Das deutsche Bundesinnenministerium hat nun für 2600 Menschenrechtsaktivisten, Künstler, Wissenschaftler, Journalisten und andere potenziell gefährdete Menschen aus Afghanistan eine Aufenthaltszusage erteilt, wie der Spiegel berichtet.

Aufenthaltstitel, kein Asyl

Das würde also folglich bedeuten, dass diese Menschen gemeinsam mit ihren Kindern und Lebenspartnern einen Aufenthaltstitel in Deutschland erhalten – und kein Asyl beantragen müssten. Eine entsprechende Zusage sei am Dienstag für alle Menschen auf der "Menschenrechtsliste" des Auswärtigen Amtes erteilt worden, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums.



Gleichzeitig müssen wegen der schleppenden Bearbeitung von Asylanträgen über 4000 Menschen in Afghanistan unter der Herrschaft der Taliban ausharren, obwohl sie eigentlich ein Recht auf Familienzusammenführung in Deutschland hätten. Dies zeigen Zahlen des Auswärtigen Amtes, die die Linken-Abgeordneten Ulla Jelpke eingefordert hatte. Demnach erteilte Deutschland im ersten Halbjahr lediglich 624 Visa an afghanische Staatsangehörige.

Über 4000 Menschen in der Schwebe

Auf den Wartelisten standen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zufolge zuletzt 4173 Personen, die einen Antrag auf Familienzusammenführung stellten. Heruntergerechnet ergebe sich dadurch eine Wartezeit von bis zu dreieinhalb Jahren, bis das letzte Visum an die derzeit Wartenden erteilt sein würde. (red, 15.9.2021)