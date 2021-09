Ursula von der Leyen hielt ihre bereits zweite Rede zur Lage der Nation. Einmal mehr stand diese im Zeichen von Corona. Foto: EPA/JULIEN WARNAND

Schon zum zweiten Mal stand die Rede zur Lage der Union von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Zeichen von Corona. Und doch stand die Pandemie dieses Mal weniger im Zentrum der mehr als einstündigen Ansprache im Straßburger EU-Parlament. Auch die aktuellen Ereignisse in Afghanistan warfen ihren Schatten auf die Debatte. Die EU, so die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin, soll militärisch gestärkt werden, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Dazu bereite die Kommission eine gemeinsame Erklärung mit der Nato – und den USA als führender Macht – vor, sagte sie. Und zusätzliche 100 Millionen Euro sollen die humanitäre Lage in Afghanistan verbessern. "Wir müssen alles tun, um die reale Gefahr einer großen Hungersnot und humanitären Katastrophe abzuwenden", sagte von der Leyen. Die 100 Millionen sollen Teil eines neuen Unterstützungspakets sein, das in den nächsten Wochen vorgelegt werde.

Zugleich kündigte die deutsche Politikerin an, die EU werde ihren Beitrag zum globalen Naturschutz verdoppeln. So solle der Niedergang der Biodiversität bekämpft werden. Empfänger der Hilfe seien die schwächsten Länder der Erde, sagte von der Leyen. Für die Jahre bis 2027 nannte sie eine Summe von zusätzlich vier Milliarden Euro.

Von der Leyen hat zudem einen fehlenden Fortschritt in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik festgestellt. Die EU-Kommission habe im September 2020 einen Vorschlag für ein ausgewogenes und humanes System vorgelegt. Seitdem "haben wir allerdings ein Jahr lang nur quälend langsame Fortschritte erzielt", kritisierte sie. Die EU-Staaten und das Europaparlament müssten schneller voranzukommen.



"Hybrider Angriff" aus Belarus

Von der Leyen verwies auch auf die Lage an der Grenze von Belarus zu den EU-Staaten Polen, Litauen und Lettland. Die drei Länder beschuldigen den mit EU-Sanktionen belegten belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Von der Leyen sprach von einem "hybriden Angriff, um Europa zu destabilisieren". Dies sei kein Einzelereignis. Solange die EU keine gemeinsame Grundlage finde, wie man Migration steuern wolle, würden Gegner dies ausnutzen.

Impfdosen werden gespendet

Ungeachtet eigener Krisen helfe die EU den ärmeren Ländern in der Not, betonte von der Leyen. Weitere 200 Millionen Corona-Impfdosen sollen diesen zugutekommen. Die Kommissionspräsidentin sprach von einer "Investition in die Solidarität und einer Investition in die weltweite Gesundheit". Damit verdoppelt die EU ihre Spendenzusagen nahezu auf nun insgesamt 450 Millionen Impfdosen. Von der Leyen nannte den Kampf gegen die Pandemie "eine der großen geopolitischen Fragen unserer Zeit". Sie betonte, bisher seien "weniger als ein Prozent der Dosen weltweit in Ländern mit niedrigem Einkommen verabreicht worden". Sie verwies auch darauf, dass die EU eine Milliarde Euro investiert, um die Produktion von Impfstoffen in Afrika zu fördern.

Die Kommissionschefin würdigte die Bewältigung der Pandemie in der EU als Erfolg – zugleich rief sie zu weiteren Anstrengungen auf. Mit mehr als 70 Prozent vollständig Geimpften unter der erwachsenen Bevölkerung sei die EU allen Kritikern zum Trotz unter den weltweit Führenden, sagte von der Leyen. "Wir haben es richtig gemacht, weil wir es auf die europäische Weise gemacht haben." Die Corona-Zeiten seien "aber nicht vorbei. Eine Pandemie ist ein Marathon, kein Sprint." Um sicherzustellen, dass ein Virus künftig nicht mehr zur Pandemie wird, schlug von der Leyen vor, in den kommenden sechs Jahren 50 Milliarden Euro in die Gesundheitsvorsorge der gesamten EU zu investieren.

Stärke gegenüber Polen

Im Streit über die Justizreformen in Polen demonstriert die Kommission Entschlossenheit. "Das Recht auf eine unabhängige Justiz, das Recht, vor dem Gesetz gleich behandelt zu werden – auf diese Rechte müssen sich die Menschen verlassen können, und zwar überall in Europa", sagte von der Leyen. Auch die Medienfreiheit sieht die Kommissionspräsidentin vielerorts bedroht. "Journalistinnen und Journalisten werden angegriffen, einfach nur, weil sie ihre Arbeit machen. Einige werden bedroht und verprügelt, andere tragischerweise ermordet." Diejenigen, die Transparenz schaffen, müssten geschützt werden. 2022 werde man deshalb ein Medienfreiheitsgesetz vorlegen.

Erasmus für arbeitslose Jugendliche

Die EU-Kommission will außerdem ein neues Austauschprogramm für junge Menschen auflegen, die weder Ausbildung noch Job gefunden haben. Das Programm namens Alma "wird diesen jungen Leuten die Möglichkeit eröffnen, zeitlich befristet Berufserfahrung in einem anderen Mitgliedsstaat zu sammeln", sagte von der Leyen. Diese Jugendlichen verdienten eine Erfahrung, wie Studierende sie im Rahmen des Erasmus-Austauschprogramms machen könnten. Darüber hinaus kündigte von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union an, 2022 ein Jahr der europäischen Jugend auszurufen. Damit sollten die jungen Leute wertgeschätzt werden, die während der Pandemie vieles zum Schutz anderer geopfert hätten. (red, APA, 15.9.2021)