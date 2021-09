Das Unternehmen Vaay.com hat die Stressindikatoren für hundert Städte weltweit analysiert. Herausgekommen ist ein Ranking der entspanntesten und stressigsten Städte der Welt. Als Grundlage für die Bewertung wurden strukturelle Umweltfaktoren genutzt, die häufig vorkommen und die zur Gesamtstressbelastung der Einwohnerinnen und Einwohner beitragen können. Das Ergebnis der Analyse ist ein Index mit hundert Großstädten in aller Welt und 15 Faktoren, die von am stressigsten bis hin zu am stressärmsten geordnet sind.

Rang 1: Reykjavík Foto: Getty Images/iStockphoto

Zu Beginn der Studie wurde geprüft, welche Makrofaktoren (Sicherheit, Geschlechter- und Minderheitengleichstellung, soziale und politische Stabilität, Umweltbelastung, Gesundheit, Einkommen etc.) überhaupt zu Stress beitragen. Diese Faktoren wurden dann in vier Kategorien zusammengefasst und die Stressindikatoren für 500 Städte aus aller Welt geprüft. Städte, für die keine zuverlässigen Daten vorlagen, wurden von der Liste gestrichen – am Ende kamen dabei 100 Städte heraus. Wobei: Die ausgewählten Städte sind nicht unbedingt die am wenigsten und meisten stressgeplagten Städte der Welt, vielmehr wurden diese Städte wegen ihrer weltweiten Vergleichbarkeit ausgewählt.

Rang 8: Innsbruck Foto: Getty Images/iStockphoto

Das Endergebnis zeige, so die Studienautoren, welche Städte im Hinblick auf Soziales, die Umwelt und die wirtschaftlichen Bedingungen am meisten Stress bedeuten. Ebenfalls wird deutlich, welchen Städten es gelingt, das Stressniveau gering zu halten.

Graz und Innsbruck in den Top Ten

Hervorragend abgeschnitten hat dabei Reykjavík. Bei den Faktoren Gleichstellung der Geschlechter, Luftverschmutzung und Lärmbelastung erreichte Islands Hauptstadt sogar 100 von 100 möglichen Punkten. Letzteres ist vor allem auf die vergleichsweise geringere Bevölkerungsdichte zurückzuführen. Aber auch in puncto Sicherheit, politische und soziale Stabilität und Zugang zur Gesundheitsversorgung schneidet die Stadt sehr gut ab.

Rang 10: Graz Foto: APA/PETER KOLB

Auf den Plätzen zwei und drei im Ranking der entspanntesten Städte der Welt liegen Bern (Schweiz) und Helsinki (Finnland). Auch zwei österreichische Städte haben es in die Top Ten geschafft: Innsbruck schafft es auf Rang 8, Graz auf Rang 10. Topwerte gibt es in beiden Landeshauptstädten unter anderem für Sicherheit, soziale und politische Stabilität, Luft- und Lichtverschmutzung und den Zugang zur Gesundheitsversorgung. (red, 15.9.2021)

Hier sind die Top Ten der entspanntesten Städte der Welt im Überblick:

Reykjavík, Island Bern, Schweiz Helsinki, Finnland Wellington, Neuseeland Melbourne, Australien Oslo, Norwegen Kopenhagen, Dänemark Innsbruck, Österreich Hannover, Deutschland Graz, Österreich

Am unteren Ende des Rankings finden sich diese zehn Städte: