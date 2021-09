Die Startgalerie ist Teil des zum Wien Museum gehörenden MUSA (Museum auf Abruf). Foto: APA / BARBARA GINDL

Wien – Die Startgalerie des zum Wien Museum gehörenden MUSA (Museum auf Abruf), das jungen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit für Einzelausstellungen gibt, stellt sich neu auf und fördert künftig erstmals auch junge Kuratorinnen und Kuratoren. Sie können sich ab sofort und bis 29. Oktober mit Ausstellungskonzepten bewerben. Eine Jury wählt vier Konzepte aus, die im Herbst 2022 und über das Jahr 2023 mit jeweils dreimonatiger Laufzeit verwirklicht werden.

Ihre Premiere feiert die neue Startgalerie schon Anfang 2022, wie das Museum am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Vincent Weisl, Curatorial Fellow im Wien Museum, fungiert als Kurator für die ersten beiden Projekte. Sie widmen sich der künstlerischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit sowie der Straßenfotografie, jeweils in Anlehnung an die geplanten Ausstellungen im MUSA. (APA, 15.9.2021)