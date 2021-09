Der langjährige IPI-Direktor Johann P. Fritz ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Foto: IPI

Wien – Der langjährige Direktor des in Wien ansässigen International Press Instituts (IPI) und frühere Geschäftsführer der Tageszeitung "Die Presse", Johann P. Fritz, ist am Dienstagabend im Kreis der Familie verstorben. Das erfuhr die APA am Mittwoch aus Familienkreisen. Fritz wurde 81 Jahre alt.

Der gebürtige Niederösterreicher war ab 1992 Chef des IPI und habe sich in dieser Funktion "weltweit als entschiedener Vertreter und Verteidiger der Pressefreiheit gezeigt", würdigte die Journalistengewerkschaft Fritz in einem Statement. Dem IPI blieb er auch nach seiner Pensionierung als "Director Emeritus" und "IPI Press Freedom Ambassador" verbunden. Zwischen 1970 und 1992 war Fritz Geschäftsführer der "Presse". 1977 hob er den Urlaubssender "Radio Adria" mit aus der Taufe.

Fritz war in zahlreichen Medienverbänden im In- und Ausland tätig – u.a. auch als Aufsichtsratsvorsitzender der APA in den Jahren 1983/84 sowie von 1988-1992. Gewürdigt für seine Leistungen wurde er beispielsweise durch die Verleihung des Berufstitels Professor im Jahr 2000 oder durch die Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien 2003. (APA, 15.9.2021)