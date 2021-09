Anmeldung zu "Digital Media Kompakt" ist ab sofort möglich. Kursbeginn ist am 6. Oktober

Wien – Das Kuratorium für Journalistenausbildung (KfJ) startet den neuen Digital-Lehrgang "Digital Media Kompakt". Das Ziel ist der praxisnahe Erwerb bzw. die Stärkung digitaler Kompetenzen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich, wie am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgegeben wurde. Kursbeginn ist am 6. Oktober 2021.

Interessierten werde "eine kompakte, zeitgemäße und maßgeschneiderte Weiterbildungsmöglichkeit geboten", so KfJ-Vorsitzender Gerald Grünberger zur Zielsetzung. In einem zehntägigen Kompaktprogramm sollen unter anderem Grundlagen der digitalen Kommunikation, Mobile Video, Management von Social-Media-Plattformen, Audio & Podcast sowie rechtliche Grundlagen im Umgang mit digitalen Medien erlernt werden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiten ein eigenes Multimedia-Format und bloggen Beiträge auf der eigenen Kursplattform unter dmk.medienakademie.or.at. Der zehntägige Lehrgang, dessen Kosten sich auf 3.300 Euro bzw. 2.500 Euro (für Begünstigte) belaufen, schließt mit einem Zertifikat ab. Konzipiert wurde der Lehrgang von KfJ-Geschäftsführer Nikolaus Koller. (red, 15.9.2021)