Einen Tag nach Apple hat auch der chinesische Handyriese Xiaomi neue Smartphones in den Ring für das Wintergeschäft geworfen. Der nach eigenen Angaben bei Handys zur Nummer 1 in Europa und globalen Nummer 2 aufgestiegene Konzern – der mittelfristig Samsung von der Spitze verdrängen will – präsentierte das Xiaomi 11T und 11T Pro.

Für alle, die bereits am Dienstagabend den Apple-Event mitverfolgt haben, war diese Vorstellung zum Teil ein Deja-vu-Erlebnis.

"Cinemagic"

Nicht "Cinematic Shot", sondern "Cinemagic" lautete nämlich das Schlagwort, unter dem die neuen Telefone ins Rampenlicht gestellt wurden. Bezogen war das Hauptsächlich auf die Kameras. Die beiden Geräte bieten eine 108-MP-Hauptkamera und darüber hinaus einen Sensor mit Telemakro-Optik (Nahaufnahmen von 3 bis 7 Zentimeter) sowie eine Ultraweitwinkel-Kamera (120 Grad).

Foto: Xiaomi

Softwareseitig wurden diverse KI-basierte Features nachgerüstet, die kinoreife Aufnahmen ermöglichen sollen. Sie reichen vom dramatischen "Hitchcook"-Zoom über Time Freeze (das "Anhalten" einzelner Objekte), Audio Zoom und anderen kreativen Werkzeugen. Wer die Künstliche Intelligenz die volle Kontrolle überlassen mag, kann das auch mit einem Klick tun. Das Xiaomi 11T Pro wird darüber hinaus Aufnahmen in 8K und mit HDR10+ ermöglichen.

Auch für Fotos gibt es neue "cineastische" Features. Außerdem verspricht man Verbesserungen für den Nachtmodus.

120-Hz-Display mit Adaptive Sync

Beim Display baut man auf ein 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit realistischer Farbwiedergabe, es soll eine Milliarde Farbtöne abbilden können. Der Bildschirm bietet eine Wiedergaberate von bis zu 120 Hertz, die je nach Verwendung via Adaptive Sync angepasst wird. Für Schutz gegen Kratzer und Sprünge soll Gorilla Glass Victus bürgen. Beim 11T Pro gibt es Support für Dolby Vision.

Für Beschallungszwecke gibt es ein Stereo-Lautsprecher-System, wobei die Speaker so angeordnet sind, dass man sie beim Spielen nicht versehentlich mit dem Finger abdeckt. Für das Pro-Modell wurden die Lautsprecher von Harman/Kardon getuned und Dolby Atmos ist an Bord.

Foto: Xiaomi

120-Watt-Aufladung für Pro-Modell

Unter der Haube kommt beim 11T Pro der Snapdragon 888 zum Einsatz, das Schwestermodell setzt auf Mediateks Dimensity 1200 Ultra. Letzterer ist dem Qualcomm-Chip in Benchmarks bei der CPU-Leistung um etwa 15, bei Grafikaufgaben um rund 25 Prozent unterlegen, was im Alltag in den wenigsten Fällen bemerkbar sein sollte.

Beim Spitzenmodell steigert man die maximale Leistung fürs Schnellladen auf satte 120 Watt und verspricht eine volle Aufladung in nur 17 Minuten. Das soll, dank der Aufteilung des 5000-mAh-Akkus in zwei Zellen, Graphen-Integration und einer proprietären Ladetechnologie namens Mi-FC möglich sein, ohne die Degradation des Akkus zu verschlimmern. Es soll 800 volle Ladezyklen dauern, ehe die Kapazität sich auf 80 Prozent reduziert. Das Aufladen des Handys soll auch bei sehr kalten Temperaturen von bis zu -10 Grad funktionieren.

Das Xiaomi 11T bietet Schnellaufladung mit bis zu 67 Watt. Und Achtung: Im Gegensatz zum Mi 11 und Mi 11 Pro wird Wireless Charging von den beiden neuen Handys nicht unterstützt. Ebenfalls (erwartbar) nicht dabei ist eine 3,5mm-Klinkenbuchse. 5G wird natürlich unterstützt.

Foto: Xiaomi

Konkurrenzfähige Preise

Preislich stellen das 11T und 11T Pro durchaus eine Kampfansage dar. Das Basismodell ist in der "kleinsten" Ausstattung mit 128 GB Speicher und 8 GB RAM um 499 Euro zu haben, die 256/8 GB-Version kostet 549 Euro. Das Pro-Modell wechselt ab 649 Euro (128/8 GB) den Besitzer, die 256/8G GB-Variante gibt es um 699 Euro. Die Maximalausführung mit 256/12 GB kommt auf 749 Euro.

Die Smartphones werden von Xiaomis frisch erweitertem Updateversprechen abgedecklt. Heißt: Sie erhalten drei Android-Versionsupgrades und werden vier Jahre lang mit Sicherheitspatches versorgt.

Mi 11 Lite 5G New Edition, Kompakt-Beamer, Mi Band 6 mit NFC

Wer budgetär nicht für die Flaggschiffe gerüstet ist, den will Xiaomi mit einer hardwaretechnisch etwas abgespeckten Variante überzeugen. Diese firmiert unter dem sperrigen Namen Mi 11 Lite 5G New Edition. Ab 329 Euro gibt es hier Smartphone mit Snapdragon 778G-Chip, das allerdings in puncto Speicher, Display und Kamera etwas abgerüstet wurde.

Das Mi Band 6 bekommt eine um NFC ergänzte Neuauflage. Primärer Zweck der Nahfeld-Funktion ist das kontaktlose Bezahlen, das man in Zusammenarbeit mit Mastercard realisiert. Die Verfügbarkeit des Mobile Payment ist von Land zu Land unterschiedlich. Zudem ist Amazons Sprachassistentin Alexa integriert. Kostenpunkt: 59 Euro.

Der kleine Beamer, Mi Smart Projector, kommt in zweiter Generation ebenfalls nach Europa. Er arbeitet mit einer LED mit vier Farbkanälen und projiziert ein Bild mit einer Fläche von 60 bis 120 Zoll ins eigene Heimkino. Es gibt 16 GB integrierten Speicher sowie 2 GB RAM. Auf dem Gerät läuft Android TV 9 mit Xiaomi-eigenen Anpassungen nebst Google Assistant-Integration. 599 Euro wird das Gerät kosten. (gpi, 15.9.2021)

Hinweis: Dieser Artikel wird derzeit noch ausgebaut.