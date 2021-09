Will aus Istanbul weg und gerät dabei in die Fänge des Überwachungsstaates: Heja Türk als junge Kurdin in "Momê", WDR, 23.20 Uhr. Foto: WDR / Siwor Film

18.30 MAGAZIN

Konkret: Reisen in der Pandemie – die neuen Gutscheinfallen Konkret sucht nach Lösungen, wenn vor oder während der Reise etwas schiefgelaufen ist. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Steuern rauf für Millionäre? – Deutschlands Geld-Elite nach Corona In Corona-Zeiten hat sich nicht nur die Armut verschärft, auch die Zahl der Superreichen ist gestiegen. Eine Gruppe von Millionären auf der ganzen Welt setzt sich deshalb für eine höhere Besteuerung von Vermögen ein. Bis 20.15, Arte

20.15 LIEBESDRAMA

Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten (IRL/CAN/GBR 2015, John Crowley) Die junge Irin Ellis Lacey wandert 1951 in die USA aus und fasst in New York Fuß, heiratet einen Mann. Eine Reise in die alte Heimat sorgt für Verwirrung der Gefühle. Das Drehbuch zu John Crowleys Film lieferte Nick Hornby, in der Hauptrolle überzeugt Saoirse Ronan (Lady Bird). Bis 22.25, ATV 2

20.15 WISSEN

Die Kraft der Klänge – Musik als Medizin Eine Doku untersucht den positiven Einfluss von Musik auf uns – vom Kleinkind bis zum älteren Menschen. Ab 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel mit dem Musikwissenschafter Eckart Altenmüller, dem Jazztrompeter Till Brönner sowie mit der Musikwissenschafterin Melanie Wald-Fuhrmann über die Macht der Musik. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Der Umbau der Berge Eine Reportage über neue, von Protesten begleitete Millionenprojekte in Kärnten und Oberösterreich. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Das ORF-Wirtschaftsmagazin beschäftigt sich mit der vierten Corona-Welle und was Nicht-Impfen kostet. Außerdem geht es um Österreichs digitalen Rückstand und darüber, wo aufgerüstet werden muss. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Ex-Skirennläufer Hans Knauß, Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger, Ex-ORF-Moderator Gerhard Vogl und Barbara Blaha, Gründerin der Denkfabrik Momentum-Institut, sowie ihre Großmutter Brigitta Neubauer sind zu Gast bei Barbara Stöckl.

Bis 0.05, ORF 2

23.20 POLIT-THRILLER

Momê (TRK/D 2020, Rodi Güven Yalçinkaya) Die junge Kurdin Arjin (Heja Türk) will aus der Türkei wegziehen und fühlt sich dabei zunehmend beobachtet. Der kurdische Regisseur Rodi Güven Yalçinkaya zeichnet das beklemmend-realistische Porträt eines Überwachungsstaates. Bis 1.00, WDR

23.45 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Corona, Klima, Verbote – Wählt Deutschland den Abstieg? Es diskutieren Publizist Stefan Aust, Ex-Politiker und Filmemacher Jürgen Todenhöfer, Journalistin Anna Schneider, Arzt Werner Bartens und "Plagiatsjäger" Stefan Weber. Bis 0.55, Servus TV