Passwörter sind unpraktisch und unsicher. Foto: mago images/Christian Ohde

Geht es nach Microsoft, dann kann man das Passwort für den eigenen Account nun getrost vergessen – denn auf einer Support-Seite kündigt das Unternehmen an, dass nun andere Möglichkeiten zum Einloggen genutzt werden können. Für Firmenkunden wurde diese Funktion schon zu Jahresanfang ausgerollt, nun sollen sie auch Privatkunden nutzen können.

Demnach sollen die Userinnen und User anstatt eines Passworts die Microsoft-Authenticator-App, Windows Hello, einen Security Key oder per Mail bzw. SMS empfangene Codes für den Log-in in ihren Microsoft-Account nutzen können. Über diese Tools soll man sich in Outlook, Onedrive, Microsoft Family Safety und auch die Xbox Series X/S ohne Passwort einloggen können. Die Funktion wird von Microsoft in den kommenden Wochen – also rund um den Rollout von Windows 11 am 5. Oktober – ausgerollt.

So entfernt man sein Passwort



Zum Entfernen des Passworts müssen Nutzerinnen und Nutzer die Microsoft-Authenticator-App herunterladen. Ratsam ist zu diesem Zeitpunkt, auf jedem eigenen Microsoft-Gerät die aktuellen Software-Updates installiert zu haben.

Anschließend loggt man sich in die Sicherheitsoptionen des eigenen Microsoft-Accounts ein und aktiviert die Option "Kennwortloses Konto". Daraufhin wird der Account nochmals verifiziert und schließlich eine Anfrage in der Authenticator-App freigegeben.

Unsichere Passwörter

In einem Bericht von "Engadget" heißt es, dass der Log-in via Passwort jederzeit wieder aktiviert werden kann – wiewohl die anderen Möglichkeiten weit bequemer und auch sicherer seien. Auch seitens von Microsoft wird betont, dass die neuen Möglichkeiten deutlich sicherer seien als Passwörter, die gestohlen, gehackt oder erraten werden können. (red, 15.9.2021)