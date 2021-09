Welche neuen Regeln nun gelten

Seit 15. September gelten bundesweit neue Mindeststandards, die eine Ausbreitung des Coronavirus eindämmen sollen. Einzelne Länder, Veranstalter oder Kultureinrichtungen können immer auch strengere Regeln vorschreiben.

·Gültigkeit von Tests Antigentests sind nur noch 24 Stunden ab Testabnahme (bisher 48 Stunden) gültig. Nicht betroffen von dieser Bundesvorgabe sind Schülerinnen und Schüler: Für diese reichen weiterhin die dreimal wöchentlich durchgeführten Schultests ("Ninja-Pass"). In Wien galt schon länger nur eine kürzere Geltungsdauer dieser Tests. Dort sind PCR-Tests auch nur 48 Stunden gültig, in allen anderen Bundesländern sind es weiterhin 72 Stunden.

·FFP2-Masken-Pflicht für alle Gilt weiter in Gesundheitseinrichtungen und Pflegeheimen, nun aber auch wieder bundesweit in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Lebensmittelhandel. Die großen Ketten haben angekündigt, die FFP2-Masken gratis auszuhändigen. Auch für Apotheken, Tankstellen, Trafiken und die Post gilt FFP2-Masken-Pflicht für alle.

·FFP2-Masken-Pflicht für Ungeimpfte Im sonstigen Handel – also etwa Bekleidungsgeschäften, Elektronik- und Baumärkten – müssen nur Ungeimpfte FFP2-Masken tragen. Auch in Bibliotheken, Archiven und Museen gilt eine FFP2-Masken-Pflicht für Ungeimpfte.

Für alle anderen gibt es aber eine FFP2-Masken-Empfehlung. In Wien müssen alle zusätzlich zum 3G-Nachweis in geschlossenen Räumen von Kultureinrichtungen wie Kinos, Theater und Konzertsaal Mund-Nasen-Schutz tragen. Geimpfte und Genesene haben in Wien in Museen etc. auch einen Mund-Nasen-Schutz anzulegen.

-3G ab 25 Personen Bereits bei Zusammenkünften ab 25 Personen statt wie bisher 100 Personen muss ein Nachweis erbracht werden, dass man geimpft, getestet oder genesen ist (3G).

·Verkürzte und weniger weit greifende Quarantäne in Schulen An Volksschulen kann wie schon bisher wegen des geringeren Infektionsrisikos bei nur einem Corona-Fall in der Klasse von einer Quarantäne der Mitschüler abgesehen werden. Bei den älteren Schülern sollen nur mehr direkte Sitznachbarn sowie "enge Kontakte" in Quarantäne geschickt werden, heißt es in einem Erlass. Schüler in Quarantäne dürfen sich künftig schon nach fünf statt zehn Tagen per PCR "freitesten". (spri, 16.9.2021)