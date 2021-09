Immer mehr Unternehmen verlangen von Bewerbern, dass sie geimpft sind. Foto: APA

Die Impfung hat die Pandemie ohne Zweifel entspannt. Für die absolute Mehrzahl der Erwachsenen und der über Zwölfjährigen steht eine gut wirksame Schutzimpfung gegen Corona zur Verfügung. Zugleich sind viele gesellschaftliche Debatten hitziger geworden, weil sich nach wie vor viele Menschen, warum auch immer, nicht impfen lassen wollen. Mitunter führt das zu schwierigen Abwägungsfragen: Ist es legitim, Druck auf Ungeimpfte auszuüben? Muss es nicht eine individuelle Entscheidung bleiben, ob jemand die Impfung will oder nicht?

Auch am Arbeitsmarkt wird über solche Fragen diskutiert. Hier hat in einem Teilbereich Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) eine Entscheidung getroffen. Nach STANDARD-Informationen hat er per Erlass das AMS dazu verpflichtet, Jobsuchenden das Arbeitslosengeld zu sperren, sofern sie eine zumutbare Stelle nur deshalb ablehnen oder sich gar nicht bewerben, weil dort eine Impfung verlangt wird. Der Erlass stammt vom 25. August.

Immer öfter Impfung verlangt

Immer mehr Arbeitgeber fordern von neuen Mitarbeitern, dass sie geimpft sind. Niederösterreich hat zum Beispiel per 1. September eine Impfverpflichtung für Neuaufnahmen im gesamten Landesdienst eingeführt, einige andere Bundesländer wie Wien oder die Steiermark verlangen in Gesundheits- und Sozialberufen bei Neueinstellungen eine Impfung. Laut AMS-Betreuern sind es aber inzwischen auch Unternehmen aus anderen Branchen, etwa der Industrie oder dem Handel, die als Voraussetzung eine Corona-Impfung verlangen.

Wer als Ungeimpfter im ersten Schritt sogar schon die Bewerbung verweigert oder dann bei einem Jobangebot die Impfung, dem drohen durchaus harte Sanktionen. Wegen Vereitelung der Arbeitsaufnahme kann das Arbeitslosengeld vom AMS bis zu sechs Wochen gesperrt werden. Im AMS wird erwartet, dass es zu einigen Fällen von Sperren wegen der neuen Vorgabe kommen wird.

Das AMS selbst fragt bei Jobsuchenden den Impfstatuts natürlich nicht ab. Gesperrt wird dem Vernehmen nach nur dann, wenn Arbeitgeber zurückmelden, dass jemand einen Job wegen der Impfung nicht annimmt oder – und das dürfte in der Praxis der relevantere Fall werden – wenn Menschen sich gar nicht auf eine Stelle bewerben, die eine Impfung voraussetzt. Eine Ausnahme gilt natürlich dann, wenn eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht infrage kommt.

Geschützte Arbeitnehmer

Die Vorgabe wird für Diskussionen sorgen. Wenn Arbeitgeber den Impfstatus von Bewerbern abfragen, betrifft das ja höchstpersönliche Informationen, und die Impfung ist eine persönliche Entscheidung. Andererseits ist das Arbeitslosengeld eine Versicherungsleistung, wer also eine Arbeitsaufnahme vereitelt, sorgt dafür, dass der Gemeinschaft höhere Kosten entstehen. Zudem: Sich bewerben zu müssen heißt ja noch nicht, dass man sich später auch impfen lassen muss. Wenn der Arbeitgeber von sich aus einen Kandidaten nicht nimmt, weil dieser ungeimpft ist, droht keine Sperre.

Und dass Arbeitgeber geschützte Arbeitnehmer einstellen wollen, weil ihnen durch Corona-Cluster hohe Kosten entstehen, ist auch verständlich.

Beim AMS heißt es, dass es bisher keine solche explizite Regelung zu Impfungen gab. In der Vergangenheit ergaben sich nur vereinzelt Probleme, etwa wenn ein Kindergarten eine Schutzimpfung verlangte, die die Bewerber nicht vorzeigen konnten. In solchen Fällen wurde ein anderer Job vermittelt.

Aktuell sind in Österreich 347.312 Menschen beim AMS arbeitslos gemeldet. (András Szigetvari, 16.9.2021)