Die Taliban hat in Häusern früherer Regierungsmitglieder und Beamter nach Vermögen gesucht. Foto: AFP / Wakil Kohsar

Kabul – In Afghanistan hat die neue Führung der militant-islamistischen Taliban nach offiziellen Angaben mehr als zwölf Millionen US-Dollar (etwa 10,2 Millionen Euro) in Form von Bargeld und Goldbarren beschlagnahmt. Das teilte die afghanische Zentralbank am Mittwochabend mit. Das Geld und das Gold seien in Häusern von Mitgliedern der früheren Regierung und ehemaligen hochrangigen Beamten gefunden worden.

Namentlich genannt wurde der ehemalige Vizepräsident Amrullah Saleh. Er hatte sich im vergangenen Monat nach der Flucht des ehemaligen Präsidenten Ashraf Ghani zum amtierenden Präsidenten des Landes erklärt. Seit der Machtübernahme der Taliban Mitte August baut er in der Provinz Panjshir Widerstand auf. Die genaue Summe, die in Salehs Haus beschlagnahmt worden sein soll, wurde nicht mitgeteilt. Die Zentralbank wird mittlerweile von den Taliban kontrolliert.

Ein hochrangiger Taliban behauptete auf Twitter, man habe bei Saleh mehr als sechs Millionen US-Dollar in bar und 18 Goldbarren gefunden. Saleh selbst äußerte sich zunächst nicht, sein aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Zuvor hatte Afghanistans ehemaliger Botschafter in Tadschikistan, Mohammed Sahir Agbar, behauptet, Ghani habe bei seiner Flucht 169 Millionen Dollar mitgenommen. Der Ex-Präsident wies das zurück. Laut Medienberichten forderte die Zentralbank auch Banken auf, die Konten ehemaliger Funktionsträger einzufrieren.

Pakistan lehnt Nehammer-Vorschlag ab

Unterdessen lehnt Pakistan die von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) lancierte Idee ab, in Österreich straffällig gewordene Afghanen, in Nachbarländer wie Pakistan zu bringen, da sie aufgrund der Menschenrechtskonvention nicht in ihre Heimat abgeschoben werden können. Der pakistanische Botschafter in Wien, Aftab Khokher, erteilte dem Ansinnen gegenüber der "Kronen Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe) eine klare Absage. Sein Land sei nicht zur Aufnahme bereit.

"Warum sollten wir das tun? Wir haben drei Millionen afghanische Flüchtlinge im Land. Wir haben unseren Anteil erfüllt", sagte der Botschafter in einem Interview mit der "Krone". Khokher wies auch Vorwürfe zurück, dass Pakistan die radikalislamistischen Taliban aktiv unterstütze und ein "sicherer Hafen für Terroristen" sei. "Wenn sie Beweise haben, dann teilen Sie sie uns bitte mit. Die Realität sieht anders aus." Auch die Anschuldigungen, die pakistanische Luftwaffe habe in Afghanistan Angriffe gegen die Widerstandskämpfer im Panjshir-Tal geflogen, würden nicht stimmen.

"Unser Engagement in Afghanistan ist nur humanitärer Natur, um dem Volk zu helfen", betonte Khokher. Pakistan werde seinen Verpflichtungen gegenüber Afghanistan weiter nachkommen. Ob diese finanzieller Natur sind, wollte er nicht bestätigen. "Die Abmachungen wurden mit dem Volk von Afghanistan getroffen. Egal, wer regiert." Der Diplomat fordert nun auch vom Westen Pragmatismus im Umgang mit den Taliban ein: Dieser habe jahrelang Missstände wie Korruption und Gewalt ignoriert. "Wenn ihr einen Vorteil habt, schließt ihr Kompromisse." Es sei sinngemäß dreist, nun mit den Taliban, mit denen die USA in Doha ein Friedensabkommen unterzeichnet hätten, "jetzt nicht mehr verhandeln zu wollen". (APA, 16.9.2021)