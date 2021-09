Bereits in fünf Jahren sollen die Flugtaxis über Los Angeles im Einsatz sein. Foto: Volocopter

Das deutsche Flugtaxi-Start-up Volocopter hat kürzlich eine Partnerschaft mit Urban Movement Labs (UML), ansässig in Los Angeles, angekündigt, um das Potenzial für Flugtaxis im Großraum der US-Metropole zu untersuchen.

Flugtaxis für Los Angeles

Mit seinen elektrischen, senkrecht startenden und landenden (eVTOL) Fluggeräten will Volocopter für Menschen und Güter eine neue Möglichkeit des Transports bieten, die gänzlich emissionsfrei und elektrisch ist. "Indem wir das Gespräch über urbane Luftverkehrsmobilität mit einem breiten Spektrum von Interessenvertretern in Los Angeles führen, kann Volocopter strategisch ermitteln und angehen, wie unsere Dienste Städten im ganzen Land zugutekommen können", erklärt Volocopters Chief Customer Officer (CCO) Christian Bauer.

Im Moment sieht die Flugflotte des deutschen Unternehmens, bei dem auch Daimler als Finanzier auftritt, drei mobile Flugeinheiten vor: ein Flugtaxi (Volocity) für kurze innerstädtische Strecken, ein weiteres Flugtaxi für längere Strecken (Voloconnect) und eine Einheit für Schwerlasttransporte (Volodrone).

Volocopter

Zulassung ausständig

Volocopter plant, seine Flugdienste in den nächsten zwei bis drei Jahren nach der endgültigen Zulassung durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (Easa) anzubieten. Eine zusätzliche Anerkennung durch die US-Behörde Federal Aviation Administration (FAA) würde es Volocopter ermöglichen, seine eVTOL-Luftfahrzeugdienste kurz darauf auch in den USA anzubieten. Dabei soll auch die Partnerschaft mit UML helfen, damit bald Flugtaxis aus Deutschland den Luftraum in Los Angeles erobern. (red, 16.9.2021)