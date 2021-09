Hier werden Direktoren bestellt: Der Sitzungssaal des Stiftungsrats. Foto: APA / Roland Schlager

Wien – Die Wiederbestellung des burgenländischen ORF-Landesdirektors am Donnerstag dürfte fix sein: Landesdirektor Werner Herics wurde auf den Küniglberg zur Sitzung eingeladen, bei der Donnerstagvormittag erst die vier Zentraldirektoren und dann die neun Landesdirektoren im Paket bestellt werden. Die Sitzung ist für 10 Uhr angesetzt.

Die entscheidende Mehrheit im Stiftungsrat haben ÖVP-nahe Mitglieder. Sie haben schon im August den Ausschlag für die Bestellung von Roland Weißmann zum ORF-General ab 2022 gegeben. Nun schlägt Weißmann dem Stiftungsrat sein Führungsteam vor.

Ins Zentraldirektorium des ORF bestellt der Stiftungsrat Stephanie Groiss-Horowitz, zuletzt bei Puls 4, zur Programmdirektorin, ORF-3-Chefredakteurin Ingrid Thurnher zur Radiodirektorin, ORF-3-Managerin Eva Schindlauer zur Finanzdirektorin und den bisherigen GIS-Chef Harald Kräuter zum Technikdirektor – mehr über den Cast hier.

Die Länderliga

Wegen Vorwürfen über ihre Amtsführung waren zuletzt der Vorarlberger Landesdirektor Markus Klement und die Kärntner Landesdirektorin Karin Bernhard in Diskussion. Beide werden am Donnerstag nach Infos von Stiftungsräten wiederbestellt. Ebenso Gerhard Koch in der Steiermark und auch Herics im Burgenland. Hier wünschte sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil Landesstudio-Chefredakteur Peter Schneeberger.

Neu sind ab 2022 Magazinchefin Waltraud Langer in Salzburg, der bisherige Radio-Innenpolitikchef Edgar Weinzettl in Wien und die bisherige Radio-Wirtschafschefin Esther Mitterstieler für Tirol. Aus der Chefredaktion des Landesstudios rücken nach dem Pensionsantritt ihrer Direktoren Robert Ziegler in Niederösterreich und Klaus Obereder in Oberösterreich nach.

Bis Mittag oder früher Nachmittag dürften die beiden Direktorenpakete bestellt sein. Nach einer kurzen Pause und einer Pressekonferenz geht der Stiftungsrat in eine zweite Sitzungsrunde vor allem mit Finanzthemen wie einer Budgetprognose für 2022, den Quartalszahlen für 2021 und Berichten über den Baufortschritt im ORF-Zentrum und den Newsroom. (fid, 16.9.2021)