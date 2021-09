Roland Weißmann, neuer ORF-General ab 2022, hat seine Zentraldirektoren mit breiter Mehrheit durchgebracht. Foto: APA/Jäger

Wien – Die ORF-Zentraldirektoren sind mit 32 Pro-Stimmen bei drei Enthaltungen bestellt. Die neun Landesdirektoren mit 34 von 35 Stimmen bei einer Enthaltung.

Ins Zentraldirektorium des ORF wählte der Stiftungsrat Stephanie Groiss-Horowitz, zuletzt bei Puls 4, zur Programmdirektorin, ORF-3-Chefredakteurin Ingrid Thurnher zur Radiodirektorin, ORF-3-Managerin Eva Schindlauer zur Finanzdirektorin und den bisherigen GIS-Chef Harald Kräuter zum Technikdirektor – mehr über den Cast hier.

Die frisch bestellten ORF-Landesdirektoren ab 2022 im Überblick: Edgar Weinzettl (Wien), Robert Ziegler (Niederösterreich), Klaus Obereder (Oberösterreich), Waltraud Langer (Salzburg), Esther Mitterstieler (Tirol), Markus Klement (Vorarlberg), Karin Bernhard (Kärnten), Gerhard Koch (Steiermark) und Werner Herics (Burgenland).

Blaue Enthaltungen

Bei der gemeinsamen Paket-Abstimmung über die vier Zentraldirektoren enthielten sich drei der vier FPÖ-nahen Stiftungsräte – Barbara Nepp, Corina Heinreichsberger und Georg Watschinger. Sie stimmten bei der Generalswahl im August für ORF-1-Chefin Lisa Totzauer – die sich nun nicht im Direktorium wiederfindet.

Stiftungsratsvorsitzender Norbert Steger (auf dem Parteimandat der FPÖ im Stiftungsrat) stimmte im August für Weißmann und nun auch für sein Team.

Weißmann erhielt im August insgesamt 24 der 35 Stimmen im Stiftungsrat. 18 bürgerlich-ÖVP-nahe Stimmen, zudem zwei Betriebsrätinnen, drei Grüne und Steger.

Bei den Landesdirektoren dürfte sich Betriebsrätin Christiana Jankovics, zugleich Vorsitzende der Gleichbehandlungskommission im ORF nach Beschwerden über Markus Klement in Vorarlberg und Karin Bernhard in Kärnten enthalten haben.

Entscheidende Mehrheit, "klarer Auftrag"

Die entscheidende Mehrheit im Stiftungsrat haben ÖVP-nahe Mitglieder. Sie haben schon im August den Ausschlag für die Bestellung von Roland Weißmann zum ORF-General ab 2022 gegeben. Nun schlug Weißmann dem Stiftungsrat sein Führungsteam vor.

Thomas Zach, Sprecher der türkisen Mehrheit im Stiftungsrat, kommentierte die Direktorenbestellung am Donnerstag so: "Weißmann hat mit seinem Team überzeugt. Mehr als 90 Prozent Zustimmung im Stiftungsrat für das neue ORF-Team sprechen für sich. Nach einer klaren Zweidrittelmehrheit für Weißmann im August, ist diese große Bestätigung für sein Team ein großer Vertrauensbeweis und klarer Auftrag für einen modernen und starken ORF."

Die Länderliga

Wegen Vorwürfen über ihre Amtsführung waren zuletzt der Vorarlberger Landesdirektor Markus Klement und die Kärntner Landesdirektorin Karin Bernhard in Diskussion.

Klement weist Vorwürfe zurück

Klement erklärt zu den Vorwürfen auf STANDARD-Anfrage: "Die medial kolportierten Anschuldigungen kann ich in keiner Weise nachvollziehen und weise sie entschieden zurück. Auffällig ist bei all dem die Tatsache, dass diese Gerüchte unmittelbar vor den Bestellungen der Landesdirektoren aufgetaucht sind. Für mich persönlich ist ein wertschätzendes Miteinander besonders wichtig und ich kann nur sagen, meine Tür für Gespräche war und ist immer offen."

Klement und Bernhard werden am Donnerstag nach Infos von Stiftungsräten wiederbestellt – ebenso Gerhard Koch in der Steiermark und auch Werner Herics im Burgenland. Hier wünschte sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil Landesstudio-Chefredakteur Walter* Schneeberger.

Neu sind ab 2022 Magazinchefin Waltraud Langer in Salzburg, der bisherige Radio-Innenpolitikchef Edgar Weinzettl in Wien und die bisherige Radio-Wirtschafschefin Esther Mitterstieler für Tirol. Aus der Chefredaktion des Landesstudios rücken nach dem Pensionsantritt ihrer Direktoren Robert Ziegler in Niederösterreich und Klaus Obereder in Oberösterreich nach.

Nach einer kurzen Pause und einer Pressekonferenz geht der Stiftungsrat in eine zweite Sitzungsrunde vor allem mit Finanzthemen wie einer Budgetprognose für 2022, den Quartalszahlen für 2021 und Berichten über den Baufortschritt im ORF-Zentrum und den Newsroom. (fid, 16.9.2021)