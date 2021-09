Den Landeshauptmann kann man nicht direkt wählen – aber die Wahlkämpfe sind darauf zugeschnitten. Foto: APA/KERSCHBAUMMAYR

Linz – Man kennt das Phänomen von jeder Wahl: Da treten Splittergruppen an, die in den Statistiken meist kumuliert als "Sonstige" angeführt werden, weil sie weit weg von Mandatschancen liegen. 1,1 Prozent haben die Christliche Partei und die KPÖ zusammengerechnet bei den oberösterreichischen Landtagswahlen 2015 erreicht – und noch im August des heurigen Jahres hat es so ausgesehen, als ob die sechs Kleinstparteien neben den vier Landtagsparteien und den Neos tatsächlich eine zu vernachlässigende Größe darstellen würden.

"Es ist noch keinen Monat her, da hätten wir allenfalls zwei Prozent für die Kleinparteien angenommen, in den letzten Tagen steigt die Bereitschaft, solche Parteien zu wählen, aber stark an – wir rechnen jetzt mit fünf Prozent und schließen nicht aus, dass die Liste MFG in den Landtag kommen könnte", sagt Meinungsforscher David Pfarrhofer vom Linzer Market-Institut. Im Auftrag des STANDARD erstellte er zehn Tage vor dem Wahltermin folgende Hochrechnung: