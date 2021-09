Jede Lebensphase hat ihre Zeit. Diese wird vorwiegend durch gesellschaftliche, aber auch kulturelle oder biologische Parameter eingegrenzt. Und doch kann im Grunde nur jede und jeder Einzelne individuell beantworten, wann ein Lebensabschnitt endet und wann ein neuer beginnt. So ist es auch mit der Kindheit. Diese endet – zumindest offiziell – mit der einsetzenden Pubertät, also im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren, und geht in die Phase der Jugend über. Aber auch bestimmte Ereignisse können schon vor diesem Zeitpunkt das Ende der Kindheit einläuten. Anderen wiederum fällt das Loslassen dieses Lebensabschnitts besonders schwer. Ein Hinauszögern kann diese Lebensphase also auch verlängern. Wie war das bei Ihnen?

Was erinnert Sie auch heute immer wieder an die ersten Jahre Ihres Lebens? Foto: stacey_newman Getty Images/iStockphoto

Wissen Sie noch, wann Ihre Kindheit endete?

Welche Gefühle hatten Sie dabei? Trauern Sie dieser Zeit nach, oder waren Sie froh darüber, endlich jugendlich und dann erwachsen zu sein? Erinnern Sie sich an ein bestimmtes Erlebnis, das Ihnen offenbarte, kein Kind mehr zu sein? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 20.9.2021)