Laut aktuellem Plan soll Slaps and Beans 2 im Dezember 2022 fertig sein. Dann darf man Gegnern wieder mit dem Vorschlaghammer Scheitel ziehen. Foto: Slaps and Beans 2

"Gegen meine Kelle hilft nicht mal ein Waffenschein!" – mit Zitaten wie diesen machten sich der 2016 verstorbene Bud Spencer (bürgerlich: Carlo Pedersoli) und sein langjähriger Filmpartner Terence Hill (Mario Girotti) vor allem zwischen den 1970ern und 1990ern einen Namen. Sie spielten in zahlreichen, leicht verdaulichen Action-Komödien und "Spaghetti-Western" mit, die vor allem mit nicht wenigen und oftmals kreativ inszenierten Prügelszenen auffielen.

Und diese waren auch das prägende Element des Fangames Slaps and Beans. Das Game wurde 2016 erfolgreich über Kickstarter finanziert und erschien– zu positiven Kritiken – im Jahr darauf. Nun wurde der Nachfolger angekündigt, den die Entwickler ebenfalls per Crowdfunding finanzieren wollen.

Trinity Team

Alte Nostalgie, neue Features



Wenigstens 220.000 Euro will man für die Umsetzung von Slaps and Beans 2 sammeln und damit ungefähr so viel, wie man für Teil eins lukrieren konnte. Einen Tag nach Beginn der Kampagne steht man bei über 20.000 Euro.

Geboten werden soll dafür weiterhin ein nostalgisch ausgerichteter Mix aus Jump-and-Run und Beat’em-up. Für das frische Abenteuer verspricht Trinity Team detailliertere Pixelgrafiken und ein ausgebautes Kampfsystem, das mehr Möglichkeiten bietet, um Schellen auszuteilen oder Levelinventar zum Nachteil der zahlreichen Widersacher einzusetzen.

Dazu kommen zwei neue Modi. In einem Partymodus können bis zu vier Teilnehmer in Minigames in Konkurrenz zueinander treten, die man im Laufe des Spiels freischaltet. Von diesen Zwischeneinlagen soll es zudem auch mehrere geben. Man wird das Abenteuer wieder gemeinsam bestreiten können, und zwar ebenfalls zu viert. Im ersten Teil war der Koop-Modus noch auf zwei Spieler begrenzt.

Vertonung möglich

Ein großes Anliegen ist es den Entwicklern nach eigener Aussage, die Spielfiguren diesmal zu vertonen. Da die Sprecher aus den Kultfilmen nicht mehr am Leben sind, hat man sich auf die Suche nach neuen Stimmen gemacht. Und für die deutsche Fassung ist man bei Tilo Schmitz und Dennis Schmidt-Foß fündig geworden. Sie haben auch schon Rollen vertont, die von Ron Perlman (etwa in Hellboy) und Chris Evans (Verschwiegen) gespielt wurden.

Ob sie nun Bud Spencer und Terence Hill ihre Stimmen leihen, hängt davon ab, wie weit man das Finanzierungsziel übertreffen kann. In Sachen Musik bedient man sich weiter an den Stücken aus den Filmen.

FILM.TV

Umgesetzt wird das Game primär für den PC. Dort wird Slaps and Beans 2 über Steam (Windows, macOS) erscheinen. Sollte man das Mindestziel übertreffen, wird es auch Stretch Goals für Versionen für die Xbox, Playstation und Nintendo Switch geben. Auch auf Android- und iOS-Geräten könnte das Retro-Abenteuer dann erscheinen.

Das Crowdfunding für das Game läuft bis Ende Oktober. Aktuell ist ein Release im Dezember 2022 geplant. (gpi, 16.9.2021)