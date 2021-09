Zuerst alle für sich im Aufzug, dann gemeinsam auf Mörderjagd (von links): Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez. Foto: Hulu

Die Stimmung der Bewohner eines noblen Wohnhauses an der Upper West Side New Yorks beim Aufzugfahren ist meist eher unterkühlt. Man geht sich möglichst aus dem Weg. Zumindest bis einer von ihnen, offenbar ein ziemlicher Ungustl, tot aufgefunden wird und drei Hausbewohner nicht an einen Selbstmord glauben wollen. Erst recht nicht, weil es sich bei dem Trio um True-Crime-Fans mit ausgeprägter kriminalistischer Fantasie handelt. Der einstige TV-Star Charles (Steve Martin), der abgehalfterte Broadway-Regisseur Oliver (Martin Short) und die undurchsichtige Mabel (Selena Gomez) stellen denn nicht nur selbst Recherchen an, sondern begleiten diese auch mit einem eigenen Podcast: Only Murders in the Building.

Wen die gleichnamige Krimikomödienserie, zu sehen derzeit mit wöchentlich neuen Folgen auf Disney+, zuweilen an Manhattan Murder Mystery, einen der leichtgewichtigeren Woody-Allen-Filme, erinnert, liegt nicht falsch. Mit Steve Martin, Martin Short und Gaststar Tina Fey sind drei Generationen der großartigen Komödiantenschmiede Saturday Night Live an Bord. Das sympathisch ruppige New Yorker Herz schlägt auch in den Dialogen, und selbst ein veritabler Rockstar, Stichwort Englishman in New York, spielt eine Rolle.

Trailer zu "Only Murders in the Building". Hulu

Natürlich ist das alles ein bisschen kindisch, aber meist ziemlich lustig. Und jedenfalls eine gute Möglichkeit, um in Zeiten, in denen man nicht in die USA einreisen kann, ein wenig den Autumn in New York zu genießen. Und so geht es einem wie dem charmanten Detektiv-Trio in der Serie mit ihrem Lieblingspodcast: Man wartet schon gespannt auf die nächste Woche und die neueste Folge. (Karl Gedlicka, 17.9.2021)