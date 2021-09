Terroranschlag

Ermittler wollen engen Komplizen des Wiener Terroristen identifiziert haben

Der 27-Jährige hat DNA-Spuren auf den Tatwaffen hinterlassen, in der Wohnung des Attentäters gelebt und will zu seinem Aufenthalt in der Zeit unmittelbar vor dem Anschlag nicht aussagen