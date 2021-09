Ein Dachbrand im sechsten Wiener Gemeindebezirk hat am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Bilder in den sozialen Medien zeigen große, dunkle Rauchschwaden, die kilometerweit zu sehen sind. Weitere Informationen folgen in Kürze.

Die Feuerwehr Wien spricht von Alarmstufe zwei. Das bedeutet, dass "örtlich zuständige Feuerwehr und wenn notwendig, benachbarte Feuerwehren" – mindestens drei Löschfahrzeuge jedoch – eingesetzt werden können. (red, 16.9.2021)