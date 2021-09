Wahlkampf

264 Postings

Siegfried Nagls Angst vor dem roten Gespenst in Graz

Die ÖVP warnt in einem Brief an die Stadtbewohner, der Bürgermeister könnte von KPÖ, Grünen und SPÖ entthront werden. Viel mehr Wahlkampf gibt es dann nicht mehr