Außerdem Kabarettprogramme und Konzerte live vom Donauinselfest, Jordan Peeles Horrorkomödie "Get Out" und "No Country for Old Men"

Christos letzter Coup: Der 2020 verstorbene Verhüllungskünstler verwandelt den Pariser Triumphbogen – Arte würdigt ab 21.45 Uhr Christo und das Denkmal. Foto: AFP / Geoffroy van der Hasselt

20.15 KABARETT UND KONZERTE

Live von der Donauinsel ORF 3 überträgt die besten Kabarettprogramme und Konzerte live vom Donauinselfest. Thomas Maurer macht auf der Ö1-Bühne den Anfang und präsentiert Auszüge aus seinem aktuellen Programm Woswasi. Um 20.50 Uhr folgt Viktor Gernot, und um 21.40 geigt das Elektronik-Duo Kruder & Dorfmeister auf. Das Finale bestreitet um 22.45 Uhr die Band AVEC. Bis 23.45, ORF 3

21.10 ONE-MAN-SHOW

Ostrowski macht Urlaub – die besten Momente Michael Ostrowski ist die beste Unterhaltung, die Servus TV zu bieten hat: In dieser Episode resümiert der Schauspieler seine vorangegangenen Erlebnisse und Erkenntnisse aus den Urlaubsdestinationen, die er bereits bereisen durfte. Bis 22.10, Servus TV

21.45 GRANDE NATION

Der Pariser Triumphbogen: Herz einer Nation Der Pariser Triumphbogen an der weltberühmten Avenue des Champs-Élysées bildet den Mittelpunkt der sternförmigen Place Charles de Gaulle. Einst der Stolz der napoleonischen Siege, entzündete sich kürzlich der Groll der Gelbwesten an dem Bauwerk. Ab dem 19. September wird es 16 Tage lang Gegenstand des letzten großen Verhüllungswerks von Altmeister Christo sein. Bis 22.40, Arte

22.25 HORRORKOMÖDIE

Get Out (USA 2017, Jordan Peele) Der junge New Yorker Fotograf Chris Washington (Daniel Kaluuya) fährt mit seiner Freundin Rose aufs Land, um ihre wohlhabende Familie zu besuchen. Die schwarzen Bediensteten verhalten sich jedoch alle wie willenlose Zombies. Chris ahnt nicht, welche unheilvollen Ereignisse durch seine Ankunft in Gang gesetzt werden. Gefinkeltes Spiel zwischen Groteske und Horror. Bis 0.00, 3sat

22.40 DOKUMENTARFILM

Christo – Walking on Water Vor dem malerischen Panorama der italienischen Alpen realisierte der Installationskünstler Christo 2016 auf dem Lago d’Iseo seine "Floating Piers". Mit leuchtend gelben Stoffbahnen bespannte Stege verbanden die beiden Inseln Monte Isola und San Paolo mit dem Ufer. Der bulgarische Regisseur Andrey Paounov blickt hinter die Kulisse. Bis 0.15, Arte

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Die Affäre Mata Hari. Bettgeflüster und Hochverrat? Am 15. Oktober 1917 wurde Mata Hari, die wohl berüchtigtste Spionin der Geschichte, in Paris wegen Hochverrats hingerichtet. Doch hat sie tatsächlich Geheimnisse an die Deutschen im Ersten Weltkrieg weitergegeben, die ihr einflussreiche Liebhaber in schwachen Stunden erzählt haben? Bis 23.50, ORF 2

23.50 SCHWEINEREIEN

No Country for Old Men (USA 2007, Ethan Coen, Joel Coen) Zwei Millionen Dollar fallen Kriegsveteran Llewellyn (Josh Brolin) buchstäblich in die Hände. Geld, das er unter keinen Umständen herzugeben gewillt ist. Psychojagd durch Südtexas mit sehr abgefahrenem Killer (Oscar für Javier Bardem), der den Schlachtschussapparat für Schweinereien einzusetzen weiß. Bis 2.15, ProSieben