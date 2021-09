GIS-Antrag überlässt der künftige General Roland Weißmann lieber dem amtierenden Alexander Wrabetz – Radioinfo geht an Weißmann

In dieser Galerie: 2 Bilder Neo-Radiodirektorin Ingrid Thurnher. Foto: APA/Jäger Erste Team-Pressekonferenz nach der Bestellung für 2022–2026, v.l.n.r.: Technikdirektor Harald Kräuter, Radiodirektorin Ingrid Thurnher, Generaldirektor Roland Weißmann, Finanzdirektorin Eva Schindlauer und TV-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz. Foto: APA / Robert Jäger

Wien – Die vier Zentraldirektorinnen und -direktoren des ORF hatten "schon ganz viel Spaß miteinander" am Tag ihrer Bestellung durch den ORF-Stiftungsrat. So wusste die künftige Finanzdirektorin Eva Schindlauer in der ersten Team-Pressekonferenz von General Roland Weißmann über den Teamgeist zu berichten.

Nicht nur Spaß hätten Schindlauer, Radiodirektorin Ingrid Thurnher, TV-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz und Technikdirektor Harald Kräuter am Wahltag gehabt, ergänzte Thurnher in der Pressekonferenz: "Wir haben auch schon konkrete Ideen miteinander gewälzt und erste Überlegungen angestellt."

Welche Überlegungen und Ideen, wollten weder General noch Direktorinnen on records ausführen. Sie treten ihre Jobs erst mit 1. Jänner 2022 an – und entsprechend allgemein blieben ihre Statements.